Samara Terrón demuestra una vez más su buena relación con su suegra tras poder visitar a Antonio Tejado en prisión

Fue el mes pasado cuando nos sorprendía la entrada de Antonio Tejado en prisión, pero sobre todo llamaba la atención el motivo de su detención. El sobrino de María del Monte habría planeado el robo en la vivienda de su propia tía, aunque no sería el único de los delitos por los que estaría acusado. Desde entonces, tanto su madre María José García, su hermano Chema Tejado y su novia Samara Terrón han demostrado su apoyo constante a Antonio, visitando la cárcel de Sevilla 1 en diferentes ocasiones. Sin embargo, hasta ahora únicamente los familiares directos habían tenido acceso al centro penitenciario y no ha sido hasta el pasado domingo cuando la pareja de Tejado podía finalmente tener un cara a cara con él. Un momento que Samara llevaba esperando semanas, motivo por el cual este lunes se ha dejado ver con una gran sonrisa y muy tranquila entrando en el domicilio de su suegra. Parece que la joven y María José se están apoyando la una en la otra, y es que durante estos últimos días se han mostrado más unidas que nunca. Ante las preguntas sobre cómo había sido su último encuentro en prisión, se ha mantenido hermética: "No voy a decir nada, de verdad". Cuando se le ha cuestionado sobre si tenía conocimiento de si Antonio Tejado terminaría declarando ante el juez, ha respondido con firmeza: "No, que no quiero decir nada".