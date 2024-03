Sheinbaum pide a Biden y Trump no usar a México en sus campañas presidenciales

La candidata oficialista a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido a los dos candidatos más probables para las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, que no usen a México ni el tema migratorio como parte de su campaña ni en los debates que mantendrán antes de las votaciones en noviembre. "Decirle a cualquiera que elija el pueblo de Estados Unidos, sea el presidente Trump o el presidente Biden, que siempre vamos a estar defendiendo a nuestro país, la soberanía, que no utilicen a México como parte de las elecciones", ha declarado Sheinbaum en su primera conferencia de campaña presidencial y así lo ha recogido la revista Proceso. Ha añadido que "bastantes problemas tienen en Estados Unidos, que resuelvan o procuren mencionar la respuesta a los 100.000 jóvenes que mueren cada año por consumo de fentanilo y que más bien procuren una relación de coordinación, cooperación con el pueblo de México, con su Gobierno". Sheinbaum ha recordado que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y que es "fundamental" mantener el Tratado de Libre Comercio entre ellos y Canadá y ha agregado que continuará la coordinación, la cooperación y la relación de "amistad" bajo los principios de "no subordinación, sino una relación entre iguales", la autodeterminación de los pueblos y una relación de paz con todos los pueblos del mundo. Sobre la atención a la migración, ha dicho que, independientemente de quién gane la Presidencia en ese país, continuará con la insistencia de la "cooperación para el desarrollo", que consiste en invertir en los países de Centroamérica para que sus habitantes no migren por necesidad y ha ofrecido apoyar con trato humanitario a los migrantes que pasen por territorio mexicano para llegar al vecino del norte. "Vamos a insistir siempre en la relación de igualdad con Estados Unidos y que no se utilice el tema de la migración como el tema central de las elecciones en Estados Unidos y particularmente en contra de las mexicanas y de los mexicanos", ha relatado. Ha asegurado que esa medida será "mucho más económica" que construir "muros, bardas y patrullas fronterizas" y que, por el contrario, atiende el tema de fondo: "generar las condiciones para que no haya migración". Sheinbaum es la candidata de la coalición que agrupa al Movimiento Renovación Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y las encuestas apuntan a que ganaría las elecciones con un 59 por ciento de intención de voto.