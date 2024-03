'El Cordobés', Roberto Leal, Susi Caramelo o Lola Lolita, sus reacciones al preguntarle por Genoveva Casanova

Expectación máxima a las puertas del estudio de 'El Desafío' tras confirmarse que entre los concursantes de la quinta edición del programa figura la mujer más buscada del momento, y de los últimos 4 meses: Genoveva Casanova. 134 días después de sus imágenes con el Príncipe Federico de Dinamarca, y de un escándalo mediático sin precedentes en el que la mexicana optó por alejarse de los focos y 'desaparecer' hasta que capease el temporal, a la ex de Cayetano Martínez de Irujo no le ha quedado más remedio que reaparecer para comenzar la grabación del que supone su regreso a la vida pública tras salir a la luz su amistad con el ahora Rey danés. Y mientras Genoveva se esconde de las cámaras y ha accedido al rodaje escondida en el maletero de un coche, sus compañeros en 'El Desafío' han reaccionado a su fichaje por el programa y han respondido entre risas cómo es la mexicana en las distancias cortas y qué impresión tienen de ella tras los primeros días de programa. Tirando de sentido del humor, Susi Caramelo ha bromeado con la cantidad de cámaras pendientes de cada persona que se bajaba de un coche a las puertas del estudio: "Qué bajón, que soy yo. ¿Qué os pasa? ¿Qué falta de respeto es esa?" ha exclamado, sin mojarse sobre qué opinión tiene de Genoveva. Manuel Díaz 'El Cordobés', por su parte, ha asegurado que tanto la ex de Cayetano Martínez de Irujo como Victoria Federica -el otro fichaje estrella de esta edición- son "muy buena gente" pero ha evitado dar detalles sobre cómo están siendo las grabaciones: "Bueno... No puedo decir... les tengo miedo, les tengo miedo. Mis compañeros son geniales y peligrosos". En cuanto a cómo afronta él esta aventura meses después de su retirada de los ruedos, el extorero reconoce que aunque "me duele todo y estoy reventado", "tengo muchas ganas, estoy muy ilusionado y contentísimo". "Está siendo muy bonito, muy divertido y el equipo es un equipazo y el casting muy chulo. Lo vamos a pasar muy bien" ha comentado. "Creo que no soy Genoveva" ha exclamado sonriente el presentador de 'El Desafío', Roberto Leal, al ver a las cámaras. Siempre amable, el andaluz ha confesado que él todavía no ha podido ver a Genoveva, pero ha prometido a la prensa que si la ve "le digo que la estáis esperando y que se asome". Pendiente de su teléfono móvil, Feliciano López -otro de los concursantes- se ha limitado a dar las gracias por su reciente paternidad, ya que fue el pasado 16 de febrero cuando Sandra Gago y él dieron la bienvenida a su segundo hijo, Marco, sin decir nada sobre la mexicana. Lola Lolita ha sido la última en llegar a la grabación del programa y como nos ha contado, Genoveva le parece "muy maja, la verdad".