Un avión de guerra de la junta militar de Birmania se estrella al sufrir fallos mecánicos

Bangkok, 1 mar (EFE).- Un avión de guerra usado por la junta militar que dio un golpe de Estado en Birmania (Myanmar) en febrero de 2021 se estrelló a raíz de sufrir fallos mecánicos y sin que el piloto perdiera la vida, apunta este viernes la prensa oficialista.

El aparato, un MIG-29 de fabricación rusa, se precipitó contra el terreno alrededor del mediodía cerca de la ciudad de Magway, en la región central de Birmania, durante un vuelo de entrenamiento, según publica el diario The Global New Light of Myanmar.

Antes de impactar contra el suelo el piloto se eyectó y a posterior fue rescatado, apunta la cabecera, mientras que las autoridades militares han abierto una investigación para tratar de determinar el problema mecánico que sufrió la aeronave.

En los últimos meses, el Ejército birmano ha perdido alrededor de media decena de aeronaves, ya sea en accidentes derivados de fallos técnicos o derribados por las guerrillas opositoras que combaten al régimen castrense.

En enero, decenas de militares birmanos resultaron heridos cuando un avión de transporte militar se salió de pista en un aeropuerto de India a donde fue a recoger a las tropas que habían cruzado la fronteras tras ser derrotadas por las milicias étnicas.

Ese mismo mes un helicóptero de transporte militar birmano fue derribado por las guerrillas étnicas en el oriental estado Karen, mientras que el pasado noviembre otro avión de guerra, una Yak-130, se estrelló en el este del país, entre otros incidentes.

La junta militar ha recurrido de manera frecuente a los ataques aéreos, que han provocado en varias ocasiones grandes matanzas contra la población civil, con el objetivo de contener a las milicias prodemocracia y étnicas que los combaten desde el terreno.

En diciembre del año pasado, la oenegé garante de los derechos humanos Amnistía Internacional denunció que la junta militar usa ataques aéreos, incluido el lanzamiento de bombas de racimo, como "castigo colectivo" contra civiles que apoyan a los antigolpistas.

Desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, Birmania vive sumida en una profunda crisis política, social y económica y que ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. EFE

nc/rrt