Crónica del Oporto - Arsenal, 1-0

El Arsenal FC perdió este miércoles por 1-0 en su visita al FC Oporto, debido a un golazo de Wenderson Galeno en el tiempo de descuento, y se complicó su eliminatoria de octavos de final en la Liga de Campeones, cuyo encuentro de vuelta está previsto para el 12 de marzo (21.00 horas) en Londres. En el Estádio do Dragão, el espeso comienzo privó de ver ocasiones hasta el minuto 21. Eso sí, fue doble y de mucho peligro, en botas de Galeno para los locales. Evanilson de Lima combinó en la banda derecha con Francisco Conceição y éste centró al área, en busca de otro compañero que merodeaba la portería defendida por David Raya. Gabriel Magalhães despejó, de manera poco ortodoxa, y el balón quedó a merced de que Galeno volease a bocajarro; su disparo cruzado se estrelló en el poste a media altura y él mismo remató el rechace, pero sin puntería enfrente del guardameta español, que había hecho la estatua. En el 34' respondió el Arsenal, por obra de Bukayo Saka en un centro justo desde la línea de fondo y que tocó el larguero por arriba, aunque el árbitro asistente indicó que esa pelota sí había salido. Más allá de eso, el Oporto no acertó en sus contragolpes y tampoco sufrió hasta el descanso, pese al mayor dominio de su rival en la posesión del balón. Al regreso de vestuarios, los 'gunners' tuvieron en el minuto 56 una buena oportunidad de marcar, con un voleón que Leandro Trossard mandó a las nubes tras un córner botado por Declan Rice. Ambos entrenadores se resistieron a hacer cambios hasta el 74', cuando entró Jorginho en escena. GOLAZO PARA ACABAR EL PARTIDO No obstante, el excentrocampista de Nápoles y Chelsea aportó poco al Arsenal en una medular donde ninguno de los dos contendientes gobernaba con claridad. Faltaba bastante chispa para conectar con los delanteros, si bien Gabriel Martinelli protagonizó un par de acercamientos prometedores sobre el arco defendido por Diogo Costa. Pese a eso, los pupilos de Mikel Arteta no vieron puerta y apenas un cabezazo de Gabriel Magalhães en el tiempo de descuento, tras el saque de una falta lejana, incordió al portero del equipo porutugués. Cuando parecía que la noche de Raya iba a cerrarse tranquila, Galeno agarró una pelota en la línea de tres cuartos y anotó un gol formidable. Después de una mala salida de los 'gunners' desde atrás, ese balón suelto cayó a pies del 'doctor' del Oporto, que se perfiló para golpear y ejecutó con la diestra un potente disparo, que cogió vuelo y que batió por arriba a un Raya desconcertado. Ahora los de Arteta buscarán la remontada en el Emirates Stadium, pero ante un rival correoso. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: OPORTO, 1 - ARSENAL, 0 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. OPORTO: Costa; João Mário, Otávio, Pepe, Wendell (Eustáquio, min.90); Nico González (Iván Jaime, min.81), Varela; Conceição (Borges, min.85), Pepê, Galeno; y Evanilson (Toni Martínez, min.85). ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Kiwior; Rice, Odegaard, Trossard (Jorginho, min.74); Saka, Martinelli y Havertz. --GOL: 1-0, min.90+4: Galeno. --ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (PBA). Amonestó con tarjeta amarilla a Conceição (min.52), Nico González (min.62) en el Oporto, y a Rice (min.2), Kiwior (min.57), Havertz (min.61) en el Arsenal. --ESTADIO: Do Dragão, 49.111 espectadores.