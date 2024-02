Israel dice que Hamás busca reemplazar a su líder en Gaza por sus "derrotas" y la milicia lo desmiente

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha asegurado este domingo que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) está buscando reemplazar a su líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, tras la "derrota" en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, algo que la milicia islamista ya ha desmentido. "El liderazgo de Hamás en el extranjero está buscando reemplazar a su líder en Gaza, Yahya Sinwar, mientras los batallones del grupo terrorista en Jan Yunis han sido desmantelados y una ofensiva se cierne sobre Rafá", ha declarado Gallant. Así, ha expresado que el hecho de que Hamás no confía en sus comandantes es algo "muy evidente" y que su colapso militar está cerca después de que les queden "fuerzas marginales" en Rafá y en el centro del enclave, según ha publicado el diario israelí 'The Times of Israel'. Por su parte, Muhamad Nazal, un alto cargo del brazo político de Hamás, ha calificado de "mentiras" las palabras del ministro de Defensa israelí sobre Sinwar y sobre la destrucción de la milicia durante una entrevista con la cadena de televisión Al Yazira. "Sinwar está a la cabeza de la dirección del movimiento en Gaza, y Hamás no busca una alternativa a Sinwar, todos los dirigentes de Hamás son elegidos en elecciones justas en todo momento", ha añadido. "Si (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu dice que han destruido tres cuartas partes de las brigadas de Hamás, lo cual es una gran mentira, entonces ¿quién está luchando contra él en Jan Yunis, la ciudad de Gaza y el norte de la Franja de Gaza? ¿Quién lanza los misiles?", ha añadido. En ese sentido, ha afirmado que estas declaraciones de altos cargos israelíes son propaganda para "subir la moral a la opinión pública sionista".