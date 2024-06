Rull avisa que detener a Puigdemont sería entrar "en el terreno de la prevaricación"

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha afirmado que, con la amnistía aprobada, detener a Puigdemont sería entrar "en el terreno de la prevaricación", y ha defendido, textualmente, que los jueces deben interpretar las leyes y no reescribirlas. "Los procesados por la causa del 1-O no pueden ser detenidos", ha sostenido Rull, en una entrevista publicada por 'La Vanguardia' y recogida por Europa Press, en la misma semana que ha sido escogido presidente de la Cámara catalana. Rull ha augurado que Puigdemont podrá volver a Cataluña ya que, según dice, no puede ser detenido y no se le puede aplicar prisión preventiva: "Volverá. La palabra del president Puigdemont es de una solidez extraordinaria y con mucho sentido de trascendencia". Ha explicado que él mismo ya ha pedido que se le aplique la amnistía porque "es una buena herramienta para acreditar que no se puede hacer política desde la persecución política judicial y arbitraria", y ha pedido que se le borren los antecedentes penales de manera formal. INICIATIVAS DE AUTODETERMINACIÓN Preguntado sobre si se volverán a ver iniciativas sobre la autodeterminación en la presente legislatura, Rull ha reivindicado que en un Parlament democrático, a su juicio, se tiene que poder hablar de todo y que el único límite son los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Rull ha valorado que la ciudadanía ha pedido al independentismo que hablen de su proyecto con respeto y unidad, y ha deseado que la votación de la Mesa del Parlament --que salió adelante con la coordinación entre Junts, ERC y la CUP-- marque una vuelta a la unidad independentista. También ha afirmado que la Generalitat ha sido "fuertemente masacrada" con consellers en prisión y en el exilio, ha dicho, y un porcentaje elevado de leyes recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC), y ha abogado por recuperar el prestigio de la institución.

