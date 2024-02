Alba Silva, primeras palabras tras salir a la luz que espera su primer hijo junto a Sergio Rico

Dejando atrás el peor año de sus vidas y el accidente en El Rocío que a punto estuvo de costarle la vida a Sergio Rico, el portero del París Saint Germain y Alba Silva esperan su primer hijo. Una gran noticia que ha revelado este miércoles en exclusiva la revista '¡Hola!', asegurando que la pareja está feliz y muy ilusionada aunque todavía no la han confirmado porque prefieren ser cautos, ya que la influencer -que está embarazada de dos meses- perdió un bebé justo antes del gravísimo accidente a caballo de su marido. Será a finales de verano cuando la pareja, que comenzó su relación hace 8 años y se dio el 'sí quiero' en junio de 2022, de la bienvenida al nuevo miembro de la familia, un niñ@ muy buscado y deseado cuyo sexo se desconocería por el momento. Coincidiendo con la salida a la luz de su embarazo, Alba Silva ha puesto tierra de por medio y se ha ido de viaje a República Dominicana, a la despedida de soltera de una de sus mejores amigas. Una reaparición ante las cámaras en la que la sevillana se ha mostrado muy incómoda, ya que hasta que se cumplan los 3 meses de gestación y esté más tranquila prefiere no decir nada sobre esta etapa tan especial de su vida. "No voy a dar ninguna declaración" ha explicado después de agradecer las felicitaciones de la prensa por su embarazo. Una confirmación en toda regla a la que han segguido unas reveladoras declaraciones al confesar que se encuentra "muy bien" y que Sergio también está "muy bien" tras salir a la luz su futura paternidad. Pero antes del nacimiento de su bebé, Alba confía en que el futbolista pueda volver a los terrenos de juego: "Está deseando incorporarse y ojalá pronto. Tenemos muchas ganas de volver a París" ha apuntado con una sonrisa, confirmando así que cuando el aneurisma que sufre el futbolista se cierre por completo -quedan tan solo 2,7 mm como él mismo reveló- volverá al París Saint Germain.