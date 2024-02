Leonardo DiCaprio pide el fin de la tala en Australia para salvar al loro migrador

Sídney (Australia), 9 feb (EFE).- El actor Leonardo DiCaprio ha pedido en Instagram el cese de la tala de árboles de bosques autóctonos en Australia para salvar al amenazado loro migrador, del que se estiman que quedan entre 750 y 1.000 ejemplares en estado salvaje.

"Se calcula que sólo quedan 750 loros migradores, pero la destrucción forestal ha continuado en sus únicos lugares de cría en el este de Tasmania", escribió DiCaprio en Instagram, donde cuenta con 62,2 millones de seguidores, en un mensaje este viernes según el huso horario australiano.

El actor y activista ambiental estadounidense señaló que los ecologistas de la Fundación Bob Brown han logrado una orden judicial para frenar temporalmente la tala de árboles en bosques donde anidan estas aves en Tasmania, en el sureste australiano, pero solicitó que la prohibición sea permanente.

El loro migrador ('Lathamus discolor'), que habita en el sureste de Australia, es el único miembro de su género y está considerado en peligro crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El periquito o loro migrador se reconoce por su plumaje mayormente verde, una mancha roja en torno al pico y las alas largas y apuntadas.

Actualmente, quedan entre 750 y 1.000 ejemplares en estado salvaje y la principal amenaza son la pérdida y degradación de su hábitat debido a la explotación forestal, la agricultura y el desarrollo urbano, según el informe "El plan de acción para las aves australianas", publicado por la agencia australiana científica CSIRO.

En su mensaje en Instagram, DiCaprio, actor de películas como "The Revenant" o "The Wolf of Wall Street", recordó al Gobierno australiano que ha prometido evitar más extinciones en su país.

"La única forma de proteger al loro migrador, y a cientos de otras especies forestales australianas amenazadas, es acabar con la tala de árboles en toda Australia y Tasmania", concluyó el intérprete de Hollywood.