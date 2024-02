Fallas submarinas están desgarrando la placa océanica del Pâcífico

La placa tectónica que cubre el fondo del Océano Pacífico está marcada por grandes fallas recién descubiertas que la están separando, resultado de fuerzas que empujan la placa hacia el oeste. Un equipo de geocientíficos de la Universidad de Toronto descirbe este hallazgo en un artículo publicado en la revista Geophysical Research Letters. Algunas de estas fallas tienen miles de metros de profundidad y cientos de kilómetros de largo. "Sabíamos que las deformaciones geológicas, como las fallas, ocurren en el interior de las placas continentales, lejos de los límites de las placas", dice Erkan Gün, investigador postdoctoral en el departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Artes y Ciencias. "Pero no sabíamos que estaba sucediendo lo mismo con las placas oceánicas". Russell Pysklywec, profesor del departamento de Ciencias de la Tierra, añade que la investigación contribuye a una comprensión más completa de este campo. "Lo que estamos haciendo es refinar la tectónica de placas (la teoría que describe cómo funciona nuestro planeta) y mostrar que esas placas realmente no son tan prístinas como pensábamos anteriormente", dice Pysklywec en un comunicado. Durante millones de años, la placa del Pacífico, que constituye la mayor parte del fondo del Océano Pacífico, se ha desplazado hacia el oeste para hundirse en el manto de la Tierra a lo largo de fosas submarinas o zonas de subducción que van desde Japón hasta Nueva Zelanda y Australia. A medida que el borde occidental del plato se baja hacia la repisa, arrastra el resto del plato consigo como si se quitara un mantel de una mesa. El daño de las placas recién descubierto en las fallas ocurre dentro de extensas mesetas suboceánicas formadas hace millones de años cuando la roca fundida del manto de la Tierra se extruyó hacia el fondo del océano; las fallas tienden a correr paralelas a la zanja más cercana. "Se pensaba que, como las mesetas suboceánicas son más gruesas, deberían ser más fuertes", afirma Gün. "Pero nuestros modelos y datos sísmicos muestran que en realidad es lo contrario: las mesetas son más débiles". En otras palabras, si la placa del Pacífico es como un mantel que se coloca sobre una mesa, las mesetas son parches de tela más débil que son más propensos a rasgarse. Los investigadores estudiaron cuatro mesetas en el Océano Pacífico occidental (Ontong Java, Shatsky, Hess y Manihiki) en una vasta área limitada aproximadamente por Hawaii, Japón, Nueva Zelanda y Australia. Hicieron su descubrimiento utilizando modelos de supercomputadoras y datos existentes, algunos recopilados en estudios realizados en los años 1970 y 1980. "Existe evidencia de que en estos sitios se produjo vulcanismo en el pasado como resultado de este tipo de daño en las placas, tal vez de manera episódica o continua, pero no está claro si eso está sucediendo ahora", dice Gün. "Aún así, no podemos estar seguros porque las mesetas están a miles de metros bajo la superficie del océano y enviar barcos de investigación para recolectar datos es un esfuerzo importante. Así que, de hecho, tenemos esperanzas de que nuestro artículo atraiga algo de atención a las mesetas y Se recopilarán más datos." La teoría de la tectónica de placas ha sido refinada a lo largo de muchas décadas por numerosos científicos de la Tierra, incluido John Tuzo Wilson de la U of T, quien le hizo importantes contribuciones durante su carrera. "Pero la teoría no está escrita en piedra y todavía estamos descubriendo cosas nuevas", afirma Pysklywec. "Ahora sabemos que el daño de esta falla está desgarrando el centro de una placa oceánica, y esto podría estar relacionado con la actividad sísmica y el vulcanismo. "Un nuevo hallazgo como éste anula lo que hemos entendido y enseñado sobre la Tierra activa", afirma. "Y muestra que todavía existen misterios radicales incluso sobre el gran funcionamiento de nuestro planeta en evolución".