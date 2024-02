U2 actúa en los Grammy con un show desde 'La Esfera' de Las Vegas

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- El grupo irlandés de rock U2 actuó este domingo durante la 66 edición de los Grammy, pero en vez de subirse al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles -donde se está celebrando la gala- lo hizo desde la moderna edificación esférica para conciertos de Las Vegas (Nevada, EE.UU.).

'The Sphere' ('La Esfera' en español), como se le conoce en EE.UU., es un recinto que posee la pantalla LED más grande y de más alta resolución del mundo (15.000 metros cuadradas, 19.000 por 13.500 píxeles y 164.000 altavoces) y que, además, tiene 112 metros de altura, 157 de ancho, nueve pisos y espacio para 20.000 personas teniendo en cuenta al público de pie.

La agrupación ya había inaugurado 'La Esfera' a finales de septiembre con un espectáculo audiovisual en el que reinterpretaron con gran éxito su disco 'Achtung Baby' (1991) al completo.

En esta ocasión, cantaron el tema 'Atomic City' antes de dar paso al premio de mejor álbum de pop vocal, que recayó en Taylor Swift por 'Midnights'.

La última vez que U2 había formado parte de una ceremonia de los Grammy fue en 2018 durante la 60 edición de estos premios, donde se prodigaron con 'Get Out of Your Own Way' y tuvieron una aparición en la actuación de Kendrick Lamar esa misma noche.

A lo largo de su trayectoria, el grupo acumula 22 Grammy y 46 nominaciones. Fue gracias a su álbum 'The Joshua Tree' de 1986 que consiguieron sus primeros dos gramófonos.

La 66 edición de los Grammy se están desarrollando en Los Ángeles este domingo con el cómico Trevor Noah como presentador principal de una entrega que tiene como nombres destacados a artistas como SZA, la propia Taylor Swift o Lana Del Rey. EFE

