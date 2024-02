Michelle O'Neill jura su cargo como histórica nueva ministra principal de Irlanda del Norte

La líder del partido Sinn Féin para Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, ha jurado este sábado su cargo como ministra principal norirlandesa, en lo que el propio partido republicano ha calificado de hito "histórico". "Es un honor para mí estar aquí como ministra principal", ha declarado O'Neill en sus primeras palabras tras asumir el cargo. "Marcamos un momento de igualdad y progreso. Una nueva oportunidad para trabajar y crecer juntos. Confiados en que vengamos de donde vengamos, cualesquiera que sean nuestras aspiraciones, podemos y debemos construir nuestro futuro juntos", ha añadido. O'Neill ha asegurado que "servirá a todos por igual" y "a todos los británicos y unionistas", ha garantizado que "vuestra identidad nacional, vuestra cultura y vuestras tradiciones son importantes". En su discurso, la nueva ministra principal ha recordado a las víctimas del conflicto. "Lamento todas las vidas perdidas. Sin excepción". "Creo en nuestros jóvenes; pueden cambiar nuestra sociedad y cambiar el mundo si les damos la oportunidad. Que nuestro legado sea esa oportunidad, esa libertad para cada joven, para cada niño", ha concluido en su discurso, recogido por el 'Irish Times'. Cabe recordar que los unionistas se negaron a participar en un gobierno de coalición con los republicanos en protesta por el mecanismo comercial instalado tras el Brexit, que dejaba Irlanda del Norte a todos los efectos dentro del mercado común europeo, mientras que las mercancías de Gran Bretaña eran sometidas a controles aduaneros. La solución ha sido un modelo mixto que permite la entrada libre de mercancías de Gran Bretaña, aunque con inspecciones puntuales basadas en un criterio de los servicios secretos por riesgo alimentario o de seguridad. Así pues, y tras un duro tira y afloja, el Partido Democrático Unionista (DUP), conservador y probritánico, acabó anunciando finalmente su disposición a entrar en un gobierno de coalición con el Sinn Féin. Si bien se trata un Ejecutivo parecido a los que han estado gobernando Irlanda del Norte desde la instauración de las instituciones autonómicas, existe la diferencia fundamental que en esta ocasión será el Sinn Féin y no los unionistas quienes ocupen el máximo cargo ejecutivo debido a que por primera vez fueron la fuerza más votada en las elecciones norirlandesas del 5 de mayo de 2022. La posesión de O'Neill ha ido precedida de la de la viceministra principal unionista, Emma Little-Pengelly, quien también ha resaltado la importancia de la reconciliación. "Quiero reconocer lo que para muchos es hoy un momento histórico, un día que confirma el resultado de la democracia, y por el que dos personas de pasados muy distintos han llegado aquí", indicado. "Amo a Irlanda del Norte y estoy profundamente orgullosa de este lugar al que llamamos hogar a pesar de nuestra historia, tan problemática en ocasiones, y de las divisiones del pasado", ha indicado. Antes del nombramiento de O'Neill, Edwin Poots, miembro del DUP, ha sido elegido como presidente de la Asamblea de Irlanda del Norte. El acuerdo entre el Sinn Féin y el DUP supone además la constitución formal del Partido Socialdemócrata y Laborista como principal formación de la oposición y el nombramiento de Matthew O'Toole como líder de la oposición. Igualmente se ha nombrado a los ministros del nuevo gobierno: tres del Sinn Féin --incluidas Economía, Infraestructuras y Finanzas--, dos del DUP --Comunidades y Educación--, dos del Partido de la Alianza de Irlanda del Norte --Justicia y Agricultura-- y Sanidad para el Partido Unionista del Úlster. La Asamblea de Stormont es un punto clave del Acuerdo de Viernes Santo, firmado en 1998 y que estipula un reparto de poder entre los dos partidos unionistas y republicanos mayoritarios, por lo que su restitución y el fin del bloqueo podría ayudar a poner fin a las tensiones políticas en Irlanda del Norte. El acuerdo supone sin embargo una cierta división dentro del propio DUP, con voces como la del diputado Jim Allister, quien ha criticado que se haya "entronizado" a una ministra principal del Sinn Féin y a una "dama de honor no elegida", en referencia a Little-Pengelly. REACCIONES El secretario de Estado para Irlanda del Norte del Gobierno británico, Chris Heaton-Harris, ha destacado el calado "histórico" de la jornada de este sábado y el "restablecimiento de la democracia".. Heaton-Harris ha manifestado desde la propia sede parlamentaria norirlandesa que espera que este gobierno se mantenga en el tiempo. "Sé lo que ha estado pasando entre bambalinas y confío en que sea sostenible a largo plazo", ha explicado. Mientras, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha felicitado a O'Neill y a Little-Pengelly "de todo corazón" por su elección. "Está muy bien ver otra vez funcionando la Asamblea y el Gobierno. Me gustaría ver que el Acuerdo del Viernes Santo funciona para todo el mundo en la isla", ha destacado. Por ello espera que se pueda reunir próximamente el Consejo Ministerial Norte-Sur "para abordar algunas cuestiones comunes que son importantes para todos, como agricultura, seguridad alimentaria o la economía o el turismo del conjunto de la isla y también los programas de la UE". El Gobierno irlandés "hará todo lo que podamos para garantizar que la nueva ministra principal, la nueva ministra principal adjunta y sus equipos tengan viento de cola y cuenten con nuestro apoyo", ha remachado. Por su parte, el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, ha destacado la "inclusión y calidez" de los discursos de O'Neill y de Little-Pengelly, centrados en "afrontar todas las tareas prácticas que tienen por delante". Tras este acuerdo, "esperamos la completa restauración de todas las instituciones del gobierno autonómico", ha apuntado. Estados Unidos, país con una larga implicación en el proceso de paz en Irlanda del Norte, ha manifestado a través del presidente Joe Biden su "satisfacción" y "fuerte apoyo" a la recuperación de las instituciones autónomas norirlandesas tras dos años de suspensión. "Un gobierno estable de colaboración refuerza el dividendo de la paz, restablece los servicios públicos y sigue con la construcción de los inmensos avances de las últimas décadas", ha apuntado Biden en un comunicado oficial.