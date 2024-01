Se cumplen 66 años del Explorer 1, primer satélite de Estados Unidos

31/01/2024 Satélite Explorer 1 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA

La noche del 31 de Enero de 1958, hace 66 años, EEUU orbitó su primer satélite, el Explorer 1, la respuesta a los Sputnik 1 y 2 soviéticos en la carrera espacial entablada durante la Guerra Fría. Wernher von Braun, artífice de los cohetes V2 con los que la Alemania nazí bombardeó Inglaterra al final de la II Guerra Mundial, dirigió el equipo de la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército de Estados Unidos(ABMA) en el arsenal Redstone, Alabama, que diseñó el cohete que lanzó el Explorer 1. Después de que se confirmase que el satélite estaba en órbita, caracterizó el evento como un comienzo crucial para el programa espacial estadounidense. "Hemos establecido firmemente nuestro punto de apoyo en el espacio", dijo von Braun. "Nunca renunciaremos". Los planes para orbitar un satélite formaban parte del IGY, una colaboración científica de 67 naciones que se llevaría a cabo desde el 1 de Julio de 1957 hasta el 31 de Diciembre de 1958. Tanto EE.UU. como la Unión Soviética anunciaron que su participación incluiría el lanzamiento de satélites para orbitar la Tierra, informa la NASA. Incluso con la declaración anticipada, muchos estadounidenses quedaron atónitos cuando los soviéticos lanzaron el primer satélite del mundo, el Sputnik, el 4 de Octubre de 1957. Un mes después, el Sputnik 2 orbitaba con un perro como pasajero. Los planes para lanzar un satélite estadounidense comenzaron en 1954 y, a pesar de la fuerte defensa de la ABMA, la Administración Eisenhower eligió el proyecto Vanguard de la Marina de los EE.UU. para liderar los esfuerzos de la nación para el IGY. Sin embargo, el primer intento de orbitar un satélite Vanguard terminó con una explosión en la plataforma de lanzamiento el 6 de Diciembre de 1957. El trabajo de lanzamiento del primer satélite de Estados Unidos se le dio a ABMA, que había estado esperando esa oportunidad. Asumir la tarea de diseñar y construir el satélite Explorer 1 fue del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, California, dirigido por el Dr. William Pickering. El esfuerzo del Explorer 1 incluyó el trabajo del investigador principal del satélite, James Van Allen, profesor de física y astronomía en la Universidad de Iowa. Él había estado estudiando los rayos cósmicos alrededor de la Tierra. Van Allen desarrolló instrumentos para medir la concentración de iones y electrones en el espacio y detectar rayos cósmicos. Para el 11 de Enero de 1958, se completó el trabajo de ensamblaje y prueba del satélite Explorer 1 de 13.97 kilogramos, y 1,83 metros por 22,86 centímetros. La primera etapa del Júpiter C se colocó en el Complejo de Lanzamiento 26 en el Anexo de Misiles de Cabo Cañaveral (ahora Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral), el 16 de Enero. Las etapas superiores del cohete llegaron a la plataforma el 24 de Enero y se unieron a la parte superior el cohete. La tarde del 31 de Enero, un grupo de 57 ingenieros, técnicos y gerentes supervisaron la cuenta atrás desde el blocao de la plataforma 26. Pickering, von Braun y Van Allen esperaron en el Pentágono. Los planes exigían que el trío viajara a la Academia Nacional de Ciencias, donde anunciarían el éxito o el fracaso. A las 10:48 p.m. EST, el cohete se encendió y se abrió un camino en el cielo nocturno. Pronto se perdió de vista y se perdió el contacto, ya que aún no existía una extensa red de estaciones de rastreo. Pickering se quedó al teléfono con su equipo en el JPL esperando la confirmación de que el Explorer 1 estaba en órbita. De ser así, pasaría por una estación de seguimiento de California a más tardar a las 12:30 a.m. EST de la madrugada del 1 de Febrero. Ese tiempo pasó sin señal. Pero a las 12:45 pm llegó el informe, "California tiene el pájaro". En la rueda de prensa, Pickering, von Braun y Van Allen informaron que el primer satélite de Estados Unidos estaba en una órbita elíptica ligeramente más alta que la contabilizada para la demora de 15 minutos en recibir la señal del Explorer 1. La nave espacial estaba dando vueltas a la Tierra cada 114 minutos, a 2.565 kilómetros de altura, con un punto bajo de 362 kilómetros. Durante la operación, el detector de rayos cósmicos del satélite descubrió cinturones de radiación alrededor de la Tierra que fueron nombrados cinturones de Van Allen.