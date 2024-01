LaLiga Impulso cumple dos años como proyecto para el "crecimiento acelerado" de los clubes

29/01/2024 Charla sobre LaLiga Impulso con Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga; José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC; Alfonso Díaz, CEO del RCD Mallorca; y David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting. DEPORTES LALIGA

LaLiga Impulso, proyecto "diferencial" por el cual el fondo de inversión CVC invirtió 1.925 millones de euros en la competición, cumple dos años y continúa con la misión de conseguir el "crecimiento acelerado" de los clubes, antes de que en junio de este año la patronal reciba el sexto y último pago, cuando ya se ha recibido el 75% de lo anunciado hace 24 meses. En pocas semanas se cumplirán dos años del nacimiento de LaLiga Impulso, por lo que desde la patronal del fútbol español quisieron este lunes realizar un balance de este periodo. Un evento que contó con la presencia de Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga; José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC; Alfonso Díaz, CEO del RCD Mallorca; y David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón. LaLiga acordó con CVC 1.929 millones de euros, divididos en seis pagos a la patronal, que después los transfiere a los clubes en función a determinados criterios. A día de hoy LaLiga ha recibido cinco de esos seis abonos -el siguiente y último será en junio-, por lo que se han ingresado 1.370 millones, de los que se ha trasladado a los equipos aproximadamente el 75% (1.028 millones). Así, hay más de 340 millones que todavía siguen 'retenidos', ya que LaLiga aporta ese dinero cuando validan los diferentes planes y proyectos que presentan los clubes. Y es que del total de la inversión aportada por CVC, el 15% se utiliza para cancelación de deuda, otro 15% para el desarrollo de la plantilla deportiva, y el 70% restante para infraestructuras. "El proyecto es diferencial, porque los clubes ponen el foco en el apartado de negocio, en las áreas de crecimiento, infraestructuras, digitalización... Antes no iban avanzando a la velocidad que lo están haciendo ahora", destacó Blanco. Además, desde LaLiga resaltaron la atracción que esta inversión puede generar a otros inversores y fuentes de ingresos. "Lo llamamos efecto de arrastre. Tenemos el primario de la inversión y lo que generan, y luego esa atracción de esa inversión. La inversión de CVC tiene un impacto de 0,42% del PIB (casi 50.000 empleos y un impacto fiscal de más de 1.000 millones -1.274-)", explicó el director de la Oficina de Clubes de LaLiga. "Por mucho que tengamos estadios nuevos, si no invertimos en personas, digitalización y la marca, no nos servirá. Hemos notado un cambio cultural, empezamos a conocer más a los clubes a un nivel de detalle muy importante. En el futuro, los clubes aumentarán su ingresos, habrá clubes más grandes, con mayor presencia internaconal, a través también del trabajo conjunto", auguró Blanco, que descartó una "segunda versión" del plan junto a CVC. LOS CLUBES, "CONVENCIDOS" DE QUE CVC "ES EL CAMINO PARA CRECER" Para relatar la experiencia individual de algunos de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, Del Nido Carrasco expuso cómo el acuerdo con CVC les ha permitido "crecer a una velocidad mayor" de la que tenían "prevista en los planes estratégicos", desarrollando departamentos relacionados con "internacionalización, marca 2.0, redes sociales", entre otros. Aunque la "joya de la corona" sevillista será el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán, un proyecto que "no se hubiera producido sin la fuerza de CVC". "Tendrá capacidad para 55.000 espectadores, y uso los 365 días del año, a través de la explotación de negocios y servicios que no tienen que ver con la práctica del fútbol", dijo sobre un recinto cuya inversión "rondará los 300-350 millones", pero que "permitiría incrementar entre 30-40 millones netos los ingresos del estadio". Además, Del Nido Carrasco avanzó que un edificio "de 14 millones de euros que verá la luz en el próximo mes" en la ciudad deportiva sevillista, que contará con "gimnasio, 40 habitaciones, nuevo centro médico". Por su parte, desde el RCD Mallorca, Alfonso Díaz, insistió en el "crecimiento acelerado" que han podido experimentar los clubes gracias a la inversión de CVC. "Nos ha ayudado a dar pasos de gigante", reveló. "Trabajamos todos los clubes de manera consensuada, para seguir un mismo camino y forma de trabajar, es fundamental tener esa visión de LaLiga como conjunto", comentó. "En nuestro caso necesitábamos invertir en el estadio, era nuestra piedra angular. Un estadio pensando en la afición, para seguir al siguiente nivel de ingresos. El ambiente antes era muy frío con la pista de atletismo, ahora hay zonas de 'hospitality', para el turista. Los niveles de asistencia e ingresos se multiplican desde ya. Esta temporada vamos a crecer un 43% nuestros ingresos operativos", celebró el directivo bermellón que celebró que "un espacio muerto" se vaya a convertir en "referencia". Como la mayoría de clubes españoles, Díaz también sacó pecho del impulso a la ciudad deportiva y el fútbol base del Mallorca, para dar "muchos pasos y seguir creciendo". "Queremos hacer entre todos LaLiga cada vez más grande", aseguró, antes de advertir que este es "un proyecto a largo plazo", por lo que el retorno a nivel deportivo, como club y competición, se verá en el "medio-largo plazo". "Los frutos de lo que estamos haciendo se verán en el terreno de juego, estoy seguro", agregó. Finalmente, como ejemplo del impacto del acuerdo en un equipo de Segunda División, David Guerra reiteró que la inversión pretende que los clubes sean "competitivos a nivel internacional". "Este proyecto nos ayuda a conseguirlo, y a caminar todos de la mano, que parecía difícil, pero es posible", aplaudió el directivo del Sporting. "Había que colocar Mareo al nivel que requiere, sobre todo a nivel de 'performance' deportivo. En los últimos meses, hemos visto cambios profundos en Gijón. Los proyectos en España quieren ser sostenibles en el tiempo, siendo competitivos, invirtiendo en talento y liderazgo. Estamos poniendo las bases al Sporting del futuro, para que el club llegue donde estamos convencidos de que va a llegar con el proceso adecuado", manifestó Guerra, "convencido de que este es el camino para crecer".