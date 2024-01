(Previa) Balaídos pone a prueba el liderato del Girona

El Girona viaja este domingo a Abanca Balaídos (14.00 horas) con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga EA Sports frente a un RC Celta en apuros, en una vigésima primera jornada en la que el Athletic Club quiere culminar su semana fantástica en Cádiz (16.15 horas) y en la que el Sevilla espera romper su mala racha frente a Osasuna (18.30 horas). Los de Míchel, que ascendieron al liderato hace dos semanas coincidiendo con la Supercopa de España, afianzaron su posición de privilegio la jornada pasada con una goleada ante el Sevilla (5-1), pero entre semana no pudieron prolongar su alegría en la Copa del Rey. En cuartos de final, el conjunto catalán cedió su segunda derrota de la temporada, tras la liguera ante el Real Madrid en casa (0-3), frente al RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix (3-2). Fuera ya del torneo el 'KO', se centra ya en el campeonato doméstico. Al inicio de la jornada, marchaba primero con 52 puntos, uno más que los de Carlo Ancelotti -con un partido menos- y 11 más que el primero de los aspirantes a entrar en 'zona Champions', el Athletic Club. Ahora, buscará puntuar por decimocuarta fecha consecutiva. Mientras, el Celta, también eliminado en Copa ante la Real Sociedad (1-2), espera cortar una racha de dos partidos ligueros seguidos sin conocer la victoria, en los que empató ante el Mallorca (1-1) y perdió también ante los donostiarras (0-1). Los dos últimos tropiezos ante los 'txuri urdin' cortaron una serie de cuatro encuentros sin perder y devolvieron la incertidumbre a un equipo que marcha decimosexto con 17 unidades, dos por encima de los puestos de descenso. Los gironins acudirán a Vigo con las bajas de los lesionados David López, Juanpe Ramírez, Eric García, Jastin, Toni Villa y Joel Roca. El cuadro gallego, por su parte, solo lamentará las ausencias de Joseph Aidoo, lesionado de larga duración, y del marfileño Jonathan Bamba, en la Copa África. En el Nuevo Mirandilla, el Athletic espera refrendar, ante un rival en problemas, su buen momento de forma en una semana en la que logró eliminar del torneo copero al FC Barcelona (4-2). Antes de afrontar otro enfrentamiento de altura ante el Atlético de Madrid en semifinales, los de Ernesto Valverde deberán confirmar su posición en LaLiga. Actualmente, los bilbaínos ocupan el quinto puesto con los mismos puntos que los de Simeone (41), cuartos pero que cuentan con un partido menos. La derrota de la semana pasada en Mestalla (1-0) interrumpió una serie de cuatro triunfos ligueros seguidos y de 14 partidos sin caer entre todas las competiciones -desde el 22 de octubre ante el cuadro culé-. Muchas más urgencias acumula el Cádiz, antepenúltimo clasificado (15) a solo un punto de la zona de permanencia pero que no consigue ganar en LaLiga EA Sports desde el 1 de septiembre, cuando lo hizo ante el Villarreal. Tras aquello, 19 encuentros sin conocer la victoria, 17 en la competición doméstica, con tres derrotas en sus últimos compromisos ante el Granada (2-0), el Valencia (1-4) y el Deportivo Alavés (1-0). Álex Berenguer, Iñigo Ruiz de Galarreta e Imanol García no estarán disponibles para los 'leones', mientras que el cuadro cadista tendrá que sobreponerse a las bajas de Javi Hernández, Darwin Machís, Roger Martí, Fede san Emeterio y Luis Hernández. En otro de los partidos de la jornada, el Sevilla, que recibe a Osasuna, necesita levantarse tras su eliminación copera ante el Atlético de Madrid (1-0) y reaccionar en LaLiga, donde acumula cuatro derrotas consecutivas ante el propio conjunto rojiblanco (1-0), el Athletic (0-2), el Alavés (2-3) y el Girona (5-1). De hecho, el equipo solo ha ganado en 2024 en Copa, y en el campeonato regular ha caído hasta la decimoséptima plaza con 16 puntos, solo uno más que los que marcan los puestos de peligro. Enfrente, los navarros (25, con un partido menos) cuentan con más margen, diez sobre la quema, y se encuentran a 11 de la zona continental, todo después de ganar a Almería (1-0) y Getafe (3-2), dos victorias con las que han compensado las decepciones en Supercopa, ante el Barça (2-0), y en Copa, ante la Real Sociedad (0-2). Quique Sánchez Flores deberá lidiar con las ausencias de Nemanja Gudelj, Dodi Lukebakio, Érik Lamela, Kike Salas y Mariano, todos por lesión; Chimy Ávila, con molestias en el gemelo, será el único hombre con el que no podrá contar Jagoba Arrasate. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Celta - Girona. Melero López (C.Andaluz) 14.00. Cádiz - Athletic Club. Busquets Ferrer (C.Balear) 16.15. Sevilla - Osasuna. Cuadra Fernández (C.Balear) 18.30. Atlético de Madrid - Valencia. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.