Crónica del FC Barcelona - Villarreal, 3-5

El FC Barcelona perdió (3-5) este sábado ante el Villarreal en la jornada 22 de LaLiga EA Sports celebrada en el Olímpic Lluís Companys, un paso en falso importante, pese a una buena segunda parte por momentos, que le deja a diez puntos del Real Madrid. Xavi Hernández hizo rotaciones después de la eliminación en Copa del Rey contra el Athletic Club tres días antes y se vio 0-2 en contra en el inicio de la segunda parte. El Barça reaccionó con Pedri y Ferran, pero volvió a pecar atrás y encajó tres goles desde el minuto 84, después de reclamar un penalti a Munuera Montero. El colegiado no contentó a los amarillos, sobre todo con un gol anulado a Gerard Moreno, y desquició a Xavi, quien se dirigió a la cámara con la palabra "vergüenza", después de corregir un penalti que había pitado ya en el descuento a Comesaña. El Barça convirtió una remontada sanadora en una derrota de las que hacen daño, viendo además el liderato escaparse de manera complicada. El equipo azulgrana volvió a sufrir por la falta de confianza y de juego que no es capaz de cambiar. Ante el 'Submarino', los de Xavi estuvieron cerca de encajar su habitual gol temprano en contra y, pese a algo de movilidad con Lamine Yamal, se vieron sin ideas ni ritmo para buscar los huecos en ataque. El joven canterano desbordó un par de veces con mucha calidad y Gündogan y Joao Félix lo intentaron desde la frontal, pero pronto el equipo de Marcelino se hizo fuerte atrás. El Barça se vio abocado a jugar por fuera y no encontró huecos en el bloque bajo de un Villarreal que no tardó además en salir con peligro. Ilias fue el desahogo visitante, pero cuando tuvo el balón también trianguló hasta la cocina el equipo amarillo, ante un rival desubicado. Con poco, el Villarreal hizo mucho daño, entre Sorloth y Gerard Moreno, y al descanso se fue por delante con el tanto del internacional español en el minuto 42. Poco antes, el colegiado le anuló otro por un fuera de juego posicional del noruego. El conjunto de Xavi casi pudo dar gracias por el resultado y el técnico local metió tres cambios de golpe, con Pedri y Cancelo para tratar de levantar el ánimo del equipo. El Barça dio un paso adelante y los de Marcelino recularon en exceso, rondando el equipo culé el gol a falta del decisivo buen remate. EL BARÇA DEJA ESCAPAR LA REMONTADA El vigente campeón de Liga tuvo su momento y no lo aprovechó y, en un error de Cancelo, Ilias hizo el 0-2. Con media hora por delante y con la entrada de Ferran para dar fe a Montjuic, el Barça volvió a volcarse y, esta vez, encontró los goles ante un Villarreal que está abajo en la clasifación por algo. Gündogan, Pedri y Bailly, en propia puerta, firmaron la remontada, perdonando incluso más goles con Vitor Roque y Cancelo. Después de quedarse sin ropa que guardar, el equipo de Marcelino levantó la cabeza y de nuevo no necesitó mucho para sacar los colores a los de Xavi. En una recuperación en el centro del campo, montó la contra que rubricó Guedes en el 84, pero el golpe fue aún mayor para un Barça que claudicó en la reclamación de un penalti. Munuera Montero cambió de opinión al ver en la tele esa mano y el Villarreal se encargó de hacer más grande la herida azulgrana con dos goles más en el descuento: Sorloth y Morales. Después de perder la Supercopa y la Copa del Rey en los últimos 10 días, el Barça masca la tragedia en Liga, mientras el 'submarino' gana tres puntos de oro en su delicada situación por escapar de abajo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - VILLARREAL, 5. (0-1, al descanso). --ALINEACIONES: FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Christensen (Pau Cubarsí, descanso), Araujo, Héctor Fort (Cancelo, descanso); Gündogan, Romeu (Pedri, descanso), De Jong; Lamine Yamal, Lewandowski (Vitor Roque, min.78) y Joao Félix (Ferran, min.58). VILLARREAL: Jörgensen; Kiko Femenía (Mosquera, min.78), Bailly, Cuenca, Alberto Moreno (Mandi, min.71); Ilias (Guedes, min.58), Comesaña, Coquelin, Baena (Capoue, min.71); Gerard Moreno (Morales, min.78) y Sorloth. --GOLES: 0 - 1, min.42, Gerard Moreno. 0 - 2, min.54, Ilias. 1 - 2, min.60, Gündogan. 2 - 2, min.68, Pedri. 3 - 2, min.73, Bailly (propia puerta). 3 - 3, min.84, Guedes. 3 - 4, min.99, Sorloth. 3 - 5, min.102, Morales. --ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó a Romeu (min.33), Lewandowski (min.70) y Araujo (min.89) por parte del Barça. Y a Baena (min.16), Bailly (min.70), Mosquera (min.89) y Cuenca (min.94) en el Villarreal. --ESTADIO: Olímpic Lluís Companys, 46.229 espectadores.