El TSJ de Venezuela confirma la inhabilitación por 15 años de la opositora María Corina Machado

23/01/2024 January 23, 2024: Caracas, Venezuela: Candidate MARIA CORINA MACHADO, leader of the Venezuelan opposition, at Plaza Belgica in Altamira, in Caracas. POLITICA Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ratificado este viernes la inhabilitación por 15 años de la candidata de "unidad" de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, María Corina Machado, junto a la de otros opositores como Henrique Capriles, quien no podrá ocupar cargos públicos hasta 2032. Así, la Justicia venezolana ha establecido "sanciones de inhabilitación" a la ciudadana María Corina Machado "por 15 años" por haber "sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos", ha determinado el alto tribunal y así lo ha recogido el diario 'El Nacional'. Por su parte, Machado ha lamentado a través de la red social X, antes Twitter, que "el régimen ha decidido acabar con el Acuerdo de Barbados" con esta decisión, pero ha asegurado que "lo que no se acaba" es su "lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias". "Maduro y su sistema criminal han escogido el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas", ha denunciado la candidata opositora, advirtiendo que "eso no va a pasar". "Que nadie lo dude, esto es hasta el final", ha apostillado María Corina Machado. El TSJ ha confirmado también este viernes la inhabilitación del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien continuará sin poder postularse a cargos públicos hasta el año 2032, lo que le impide concurrir a las urnas en los comicios de este 2024. El Supremo ha concretado que la solicitud de revisión presentada por el exgobernador "no cumple con los requerimientos establecidos" en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la oposición para el estudio de estos casos, recoge el mismo medio. "Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos. El sueño de tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos. Donde el Gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente. Donde llegar a viejo sea un premio y no un castigo. Una Venezuela para todos, democrática, donde tengan todos los venezolanos oportunidades, prosperidad, donde nadie se vaya y los que se fueron puedan regresar porque su país es tierra de bienestar", ha expresado Capriles a través de la misma plataforma social. En el mismo mensaje, el político ha instado y ha animado a la población venezolana a que, "hoy más que nunca, que nada ni nadie (les) saque de la ruta electoral, del ejercicio del derecho al voto" y ha instado a los venezolanos a optar por "una alternativa que compita y pueda cambiar al peor Gobierno de la historia" del país. "Siempre estaré del lado de los más vulnerables y de las soluciones, 2024 tiene que ser el año del pueblo venezolano. Este país siempre valdrá la pena", ha concluido Capriles. La confirmación del TSJ llega después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, asegurara este jueves que María Corina Machado no podía presentarse a los comicios y después también de que la alianza opositora Plataforma Unitaria denunciara "una nueva ola represiva" y de "violación de Derechos Humanos" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra algunas destacadas figuras de la oposición que, dicen, están siendo perseguidas, secuestradas y encarceladas.