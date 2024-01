(Crónica) El Aston Villa falla ante el Everton y el Uniited, ante Ratcliffe

14 January 2024, United Kingdom, Liverpool: Aston Villa's Ollie Watkins (L) and Everton's Seamus Coleman battle for the ball during the English Premier League soccer match between Everton and Aston Villa at Goodison Park. Photo: Peter Byrne/PA Wire/dpa

El Aston Villa no pudo (0-0) con el Everton este domingo en la jornada 21 de la Premier, con lo que falló en su opción de asaltar el liderato y presionar al Liverpool, mientras que el Manchester United se tuvo que conformar con un empate (2-2) ante el Tottenham. Los de Unai Emery se quedaron por primera vez sin ver puerta con el técnico español, lejos de su artillería habitual de ocasiones. El español Alex Moreno llegó marcar en el primer tiempo, pero fue anulado por fuera de juego. El Everton tuvo también sus llegadas y el reparto de puntos fue justo aunque pobre para ambos. El Villa se queda con 43 puntos, a dos del líder Liverpool, mientras que el Everton suma un punto por encima de la zona de descenso. Mientras, el United no pudo complacer a su nuevo copropietario Sir Jim Ratcliffe, presente en la grada de Old Trafford, por culpa de unos 'Spurs' que mantienen el pulso por la zona de Liga de Campeones. Los goles de Hojlund y Rashford para los locales encontraron la respuesta de Richarlison y Bentancur, dando casi gracias los 'red devils' por el empate en el segundo tiempo. Los de Ten Hag se quedan séptimos a ocho puntos de la zona europea. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 21 EN LA PREMIER LEAGUE. -Viernes. Burnley - Luton 1-1. -Sábado. Chelsea - Fulham 1-0. Newcastle - Manchester City 2-3. -Domingo 14 de enero. Everton - Aston Villa 0-0. Manchester United - Tottenham 2-2. -Sábado 20 de enero. Arsenal - Crystal Palace. Brentford - Nottingham Forest. -Domingo 21 de enero. Sheffield United - West Ham. Bournemouth - Liverpool. -Lunes 22 de enero. Brighton - Wolverhampton.