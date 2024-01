¿Cómo evitar la condensación en las ventanas los días de frío?

23/07/2009 July 23, 2009 - New York, New York, U.S - Rain Drops on Window,Image: 399128960, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Novo Images / Zuma Press / ContactoPhoto SOCIEDAD NOVO IMAGES / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Con la llegada del invierno es habitual levantarse cada mañana con los cristales de las ventanas empañados debido al contraste del aire caliente del interior de los hogares con el frío del exterior. Este fenómeno conocido como condensación puede provocar problemas mayores como la formación de moho y humedades. Allan Reid, fundador de Art Windows and Doors, afirma que el doble acristalamiento a menudo no es suficiente para evitar la formación de condensación: "Una ventilación adecuada es siempre la mejor manera de reducir la condensación". Aquí se recogen algunos trucos para evitar y quitar la condensación en las ventanas y balcones de casa sin estar constantemente limpiándolas. ASEGÚRATE DE QUE EL CIERRE HERMÉTICO FUNCIONA Sustituir la junta hermética entre las capas de vidrio es esencial para evitar el vapor de agua. Si la junta falla y el gas aislante no está presente, el vapor de agua reducirá la vida útil de las ventanas y puede provocar corrientes de aire y aire frío. VIGILE LA PINTURA Una de las señales que indican un problema de condensación en los hogares es el desconchamiento de la pintura que se encuentra alrededor de las ventanas. Si la humedad queda atrapada bajo la pintura o el barniz empieza a sudar durante los meses más fríos, agrava el problema. En este caso, los expertos no recomiendan ignorar la pintura descascarillada ni seguir sustituyéndola. CONSIGUE UN EXTRACTOR La condensación se puede reducir instalando un extractor directamente en una ventana de doble acristalamiento (e incluso en ventanas de acristalamiento sencillo). Esto es especialmente eficaz en estancias propensas al vapor, como cocinas y baños. CONSIDERE LAS REJILLAS DE VENTILACIÓN Las rejillas de ventilación pueden instalarse en todo tipo de ventanas, incluidas las de doble y triple acristalamiento. Facilitan la circulación del aire en el hogar, lo que reduce el moho, la condensación y la humedad. Algunas viviendas antiguas pueden carecer de estas características, pero las unidades son obligatorias para la sustitución de ventanas desde 2022. AÑADIR ACRISTALAMIENTO ADICIONAL Según los expertos, con un mejor aislamiento se puede reducir las facturas de energía y mantener un hogar más cálido en los meses más fríos: "Un triple acristalamiento es hasta un 40% más eficiente térmicamente que la mayoría de los dobles acristalamientos de uPVC". Las capas adicionales ayudan a reducir las corrientes de aire, la condensación y los puntos fríos.