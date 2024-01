Feijóo denuncia la "humillación" de Sánchez y pide saber si Cataluña controlará su frontera

10/01/2024 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a un pleno del Congreso de los Diputados, en el Palacio del Senado, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). El Pleno del Congreso, en su primera reunión del año, debate y vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales de 2024. El Gobierno de coalición cuenta con apoyos suficientes para superar este trámite, pero el PP puede tumbarlos cuando haya que debatirlos en el Senado. El pleno se celebra en el Senado porque el hemiciclo del Congreso de los Diputados está en obras. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles la "deshonra" y la "humillación" de Pedro Sánchez tras su "mercadeo" con Junts para seguir en el Palacio de la Moncloa y ha pedido saber si la Generalitat va a tener el control de fronteras como si fuera un Estado y la prerrogativa de decir 'no' a la llegada de inmigrantes del resto de España. En concreto, el Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles el decreto ley que recogía la reforma del subsidio de desempleo presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, mientras que el Gobierno ha podido salvar el relativo a las medidas sobre Justicia y Función Pública ya que Junts ha renunciado a participar en las votaciones. En declaraciones a los medios sin preguntas, Feijóo ha dicho esta "atónico" ante la jornada vivida en el Congreso y ha dicho que el país "no se merEce este esperpento de desgobierno", esta "deshonra" y esta "humillación". "El Gobierno ha hecho el ridículo mercadeando con los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado", ha resaltado, para denunciar que la acción del Ejecutivo de Sánchez se marque desde Ginebra o Bruselas, donde reside Carles Puigdemont. PIDE SABER SI HAY "MÁS PACTOS ENCAPUCHADOS" Tras resaltar que este pacto con Junts evidencia que el Gobierno de Sánchez ha "perdido todo el respeto a los ciudadanos", el presidente del PP ha pedido saber qué se ha negociado. Es más ha dicho que no saben "qué precio con exactitud está pagando" y si "hay más pactos encapuchados". Feijóo ha dicho que "parece" que Junts ha conseguido el traspaso de inmigración, algo que "conlleva el control de fronteras", por lo que se ha preguntado si Cataluña va a tener fronteras distintas y si va a tener la prerrogativa de decir "no" a los inmigrantes que vienen del resto de España. También ha criticado el pacto sobre la publicación de las balanzas fiscales como si fuera "un reino de taifas". ((HABRÁ AMPLIACIÓN))