Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Jeremy Allen White fue premiado este domingo con el Globo de Oro al mejor actor en serie de comedia o musical por su papel de Carmy en 'The Bear', desveló la organización de estos galardones durante la ceremonia de su 81 edición.

Allen White tenía como contendientes a Bill Hader por 'Barry', Steve Martin y Martin Short con 'Only Murders in the Building', Jason Segel con 'Shrinking' y Jason Sudeikis por 'Ted Lasso'. EFE

