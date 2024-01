El grave estado del español Carles Falcón marca una etapa que acabó con Sainz líder

Ad Duwadimi (Arabia Saudi), 7 ene (EFE).- El grave estado del motorista español Carles Falcón, reanimado tras una caída en la que perdió el pulso, marcó la segunda etapa del Dakar 2024, que acabó con la victoria del chileno Nacho Cornejo en motos y de Stéphane Peterhansel en coches, su quincuagésima en la categoría, además de con el liderato de Carlos Sainz.

El motorista catalán está siendo sometido a pruebas médicas en un hospital de la localidad de Ad Duwadimi (Arabia Saudi) y el director del Dakar, David Castera, no pudo confirmar si ya no se teme por su vida, pues comentó que "hay que esperar un poco más" para conocer algo más sobre su estado de salud.

Falcón, de Original by Motul, se cayó en el kilómetro 448 de la especial a las 15.52 horas hora local y, alertados por un piloto que seguía al motorista, los organizadores enviaron un helicóptero, cuyo servicio médico atendió al motorista, herido grave tras caer con la cabeza sobre el suelo.

Esta segunda etapa fue una jornada muy accidentada, puesto que, además de Falcón, también tuvo una caída el español Pau Navarro, que tiene "dolor en la mano", mientras que un problema mecánico en su moto obligó al salmantino Lorenzo Santolino a tener que abandonar.

Así, Santolino ya no pudo disputar una etapa que tuvo firma latinoamericana, pues el chileno José lgnacio Cornero fue el ganador, mientras que el argentino Luciano Benavides y el chileno Pablo Quintanilla fueron segundo y tercero respectivamente.

Sin embargo, el botsuano Branch sigue conservando el liderato, a pesar de que desde el inicio tanto Cornejo, como el pequeño Benavides y Quintanilla le cogieron el ritmo a la etapa. El francés Adrien van Beveren y el estadounidense Ricky Brabes eran las grandes amenazas de los sudamericanos, pero se fueron desinflando con el paso de los minutos.

Benavides intentó imponer su ritmo, pero Cornejo subió una marcha más hasta acabar seis minutos sobre el argentino y garantizarse la primera plaza de la segunda etapa, en la que el castellonense Joan Barreda, que terminó la etapa octavo y que se queda como la gran referencia española en las motos, acabó el día décimo séptimo por una penalización de ocho minutos por saltarse el radar.

Pese a todo, los sudamericanos no pudieron arrebatar el liderato del botsuano Ros Branch, primero en la general, con 2 minutos y 55 segundos sobre el ganador de esta etapa, que cubrió un recorrido de 651 kilómetros, 463 de ellos de especial, entre Al Hanakivah y Al Duwadimi que se adentró

en Arabia Saudi.

Si las motos fueron la cruz, los coches, sin duda, fueron la cara para los pilotos españoles. Como Sainz, el piloto catalán Gerard Farrés también alcanzó el liderato en Side-by-side (SSV) tras ganar una carrera en la que primeramente finalizó segundo.

Sin embargo, una penalización de quince minutos del brasileño Rodrigo Varela no sólo le hizo perder la etapa por cinco segundos, sino también el liderato en favor del español, que es líder con dos minutos y trece segundos de ventaja sobre el resto.

También tuvo un gran día la catalana Laia Sanz, quien terminó décimo sexta en la categoría de coches y tercera en la categoría T1.2, destinada a coches 4x2, como el CR6-T que ella pilota con el Astara Team. De hecho, el de Sanz es el mejor resultado hasta la fecha de la piloto de KH-7 en sus tres participaciones sobre cuatro ruedas, después del decimoctavo en la novena etapa del año pasado.

Tras la victoria en el prólogo del sueco Mattias Ekström y el segundo puesto de Carlos Sainz, sólo faltaba Peterhansel. Al veterano piloto francés le tocó su turno este domingo y venció en la segunda etapa del rally, lo que certificó su quincuagésima victoria en el Dakar en la categoría de coches, a lo que hay que sumarle las 33 victorias que tuvo en motos.

El francés superó por algo más de tres minutos al debutante en coches Seth Quintero, que acabó tercero, y por 29 segundos a Loeb, que evidenció que el Prodrive que manejan tanto él como Al-Attiyah puede ser un gran contendiente al título, aunque también tienen algo que decir los Toyota, una marca que copa cinco de los diez primeros vehículos de la clasificación general.

Aunque tuvo muy cerca en todo momento a Loeb, Peterhansel lideró ocho de los nueve parciales de esta etapa que recorría 651 kilómetros y empató este domingo a Ari Vatanen como piloto de coches con más etapas ganadas en la historia del Dakar.

Pero eso no fue todo para Audi: el piloto español Carlos Sainz acabó la jornada líder, con una ventaja de 1 minuto y 51 segundos sobre el saudí Yazeed Al Rajhi.

Más allá del saudí, el madrileño tiene 4 minutos y 17 segundos sobre Loeb, tercero, y 13 minutos y 16 segundos sobre el ganador de la etapa, mientras que sigue con doce minutos de ventaja sobre el catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del Dakar y que acabó la jornada en quinta posición.

Tendrá que esmerarse durante los próximos días el madrileño durante los próximos días, ya que la carrera afronta cuatro grandes etapas antes del día del descanso. Los corredores rodarán este lunes y este martes una etapa maratón, en la que los mecánicos apenas podrán los desperfectos de los vehículos al término del día.

Así, la jornada se disputará a lo largo de una especial muy variada, pues los tramos pedregosos darán paso a horizontes de arena, y más adelante a zonas de dunas, en un día en el que todos tendrán que contar con una importante limitación: los vehículos sólo dispondrán de dos horas de asistencia al final de la especial antes de dirigirse al vívac maratón y a un parque cerrado.

Carlos Rosique

Ad Duwadimi (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- El nuevo líder del Dakar en coches, Carlos Sainz, aseguró este domingo tras ponerse primero en la clasificación general que "hay que tratar de seguir pasando día a día" y, "como dice el 'Cholo'" Simeone, ir "partido a partido".

En declaraciones a los medios españoles desplazados al Dakar, Sainz explicó que el próximo objetivo es "intentar acabar mañana sin problemas" porque "sólo va a haber dos horas para trabajar en el coche", según lo estipulado por la organización para este lunes.

Sainz, que terminó octavo este domingo, es el nuevo líder del Dakar 2024 con una ventaja provisional de 1 minuto y 51 segundos sobre el saudí Yazeed Al Rajhi y con 4 minutos y 17 segundos sobre Loeb, que es tercero, mientras que sigue con doce minutos sobre el catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del Dakar y que acabó la jornada en quinta posición.

Así, el madrileño resaltó que a ver si en la etapa de este lunes "saliendo de atrás" pueden "hacer una buena etapa y recuperar algo de tiempo", ya que en esta segunda jornada salieron segundos y, al superar al primero, tuvieron que abrir pista, lo que les perjudicó en la navegación

"No me esperaba que -la etapa- fuera tan difícil de navegación, era muy complicada. Hemos encontrado muchísimos cruces, muchísimos cambios de ritmo... pero lo importante es que vamos liderando. Si me hubieran preguntado al empezar la carrera si ir primeros, lo hubiéramos firmado, con lo cual es positivo y un buen día para Audi, liderando la carrera y con la victoria de Stéphane Peterhansel", comentó Sainz.

Asimismo, resaltó que "de momento el coche está respondiendo bien" y, preguntado por si estos próximos días iba a 'guardar', aseveró: "Aquí hay poco que guardar. Si empezamos a guardar ya... tratar de llegar sin problemas es prioritario, pero me guardaré lo que me he guardado ayer y hoy", insistió Sainz.

Por último, celebró la victoria de su compañero de equipo, Stéphane Peterhansel, su número cincuenta como piloto de coches en el Dakar, una cifra que le iguala al finés Ari Vatanen y que marca el número máximo triunfos de un piloto de coches en el rally, en el que tiene el récord de etapas ganadas, con 83 entre coches (50) y motos (33).

"Sólo un fuera de serie como él lo puede conseguir. Es una garantía, es tan, tan sólido... conoce tan bien esta carrera que siempre hay que contar con él", concluyó Sainz.

Ad Duwadimi (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- El piloto francés Stéphane Peterhansel alcanzó este domingo su quincuagésima victoria en la categoría de coches del Dakar e igualó al finlandés Ari Vatanen, hasta ahora único piloto en ganar cincuenta etapas en el rey de los rallies y que de hecho se quedó con esa marca.

Apodado como "Monsieur Dakar", Peterhansel es, además, el piloto que más rallys Dakar ha conseguido en toda la historia de la competición, puesto que suma un total de catorce triunfos generales, los seis primeros en la categoría de motos y los ocho siguientes en la de coches, el último de ellos en 2021.

El francés es, de igual forma, el piloto que más etapas ha ganado en toda la historia del Dakar, sin distinción de categorías, pues acumula, con esta, un total de 83 triunfos de etapa o de 'scractch', como le llama la organización.

Así, de las 83 victorias, 50 de ellas fueron en coches, la última la de este domingo, y las otras 33 en motos. El francés disputa este 2024 su trigésimo quinto Dakar, aunque en la rueda de prensa previa al rally dijo que no sabe si este será el último.