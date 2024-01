Evacuadas dos islas en Corea del Sur tras el lanzamiento de 200 proyectiles por parte de Corea del Norte

Las autoridades de Corea del Sur han acusado este viernes a Corea del Norte de lanzar más de 200 proyectiles de artillería desde la costa oeste de la península de Corea hacia el mar, un lanzamiento que ha hecho saltar todas las alarmas en el país vecino y ha llevado a Seúl a evacuar a la población de las islas de Yeonpyeong y Baengnyeong. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han señalado que los lanzamientos se han realizado desde el cabo de Jangsan y el de Deungsan, en la costa suroeste de Corea del Norte, entre las 9.00 y las 11.00 de la mañana (hora local). Los proyectiles han impactado en el mar, dentro de la línea de límite norte --que actúa como límite marítimo de facto-- establecida en el marco del acuerdo militar intercoreano de 2018 con el objetivo de reducir las tensiones y del que Pyongyang decidió retirarse en noviembre. No obstante, por el momento no se han registrado daños en las inmediaciones a pesar del continuo aumento de la tensión en la zona. Mientras, el Ejército surcoreano ha puesto en marcha una serie de maniobras militares con fuego real en las islas evacuadas. "Advertimos seriamente de que toda la responsabilidad de situaciones de crisis de este tipo recae sobre Corea del Norte e instamos firmemente a su cese inmediato", ha declarado el portavoz del Estado Mayor Conjunto, el coronel Lee Sung Jun, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Asimismo, ha calificado el acto de "provocador" y ha dicho que Seúl responderá con la realización de maniobras militares. En este sentido, ha indicado que el Ejército tomará medidas "teniendo en cuenta la coordinación con Estados Unidos y la actividad militar reciente de monitorización" y ha afirmado que ya se han lanzado 400 proyectiles --el doble de los lanzados por Corea del Norte-- hacia la línea de límite norte. Se trata de la primera vez que las fuerzas surcoreanas realizan este tipo de lanzamientos desde que se firmó el acuerdo en 2018, mientras que Corea del Norte ya ha realizado 16 lanzamientos de este tipo, el último de ellos en diciembre de 2022. El ministro de Defensa, Shin Won Sik, ha supervisado las maniobras militares desde Seúl y ha instado a estar "preparados" para hacer frente a las "provocaciones temerarias" de Corea del Norte. "Nuestro Ejército tiene que estar equipado y mostrar una postura de represalia para que el enemigo nunca más intente llevar a cabo este tipo de actos y garanticemos la paz mediante la fuerza", ha dicho. El acuerdo de 2018, firmado bajo el mandato del expresidente Moon Jae In, buscaba reducir las tensiones entre las partes y evitar accidentes. Sin embargo, el líder norcoreano, Kim Jong Un, ha definido las relaciones intercoreanas como "relaciones entre dos Estados que son hostiles el uno con el otro" y ha instado a aumentar las capacidades del país para "suprimir el territorio de Corea del Sur". La Inteligencia surcoreana, por su parte, indicó en diciembre que Pyongyang podría poner en marcha diferentes tipos de ataque de cara a este 2024,especialmente con la vista puesta en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo mes de abril.