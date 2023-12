Irene Urdangarín causa furor con su look sofisticado y a la última en el cumpleaños de la infanta Elena

Al margen del reencuentro de los Reyes Felipe y Letizia con el Rey Juan Carlos y la infanta Cristina -desmintiendo sin necesidad de palabras los rumores que surgen periódicamente acerca de una mala relación entre sus Majestades y el resto de su familia- la fiesta del 60 cumpleaños de la infanta Elena nos ha dejado numerosas imágenes imposibles de pasar por alto. Entre ellas, los looks escogidos por las invitadas más ilustres a la celebración. Si Doña Letizia apostó por la comodidad con unos pantalones rectos de tweed, cazadora de cuero negra y mocasines en el mismo color con plataforma, la ex duquesa de Palma mostró su lado más elegante con falda midi ligeramente transparente con bordados en negro y azul, botas altas de ante negro y chaqueta corta con botonadura dorada al tono. Pero si hay alquien que ha acaparado todas las miradas esa es sin duda Irene Urdangarín. Teniendo en cuenta que a Victoria Federica la vemos a menudo, y ante la ausencia de la Princesa Leonor -de maniobras militares en la nieve en la estación de esquí de Astún- y de la infanta Sofía -se desconoce por qué no asistió, ya que está de vacaciones en Madrid desde el pasado 8 de diciembre-, la hija de la Infanta Cristina se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la 'cumbre de los Borbón'. Juvenil a la par que sofisticada, moderna y cañera a la par que elegante, la sobrina de Felipe VI ha arrasado con su estilismo en el cumpleaños de su tía. Falda midi tipo pareo en marrón chocolate con un discreto estampado floral, biker de cuero en el mismo tono, un sencillo top blanco de algodón y unas botas altas de piel tipo cowboy con tacón cuadrado en negro. Como complementos, Irene ha lucido un bolso negro de piel con cadena corta de eslabones dorados y varios collares también en dorado, prescindiendo de más artificios más allá de una moderna pinza con la que recogió varios mechones de su larga melena con un semirecogido de lo más natural. Un estilismo perfecto para cualquier ocasión que no ha decepcionado a nadie y ha puesto de nuevo a la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, que siempe ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano, en el disparadero. ¿Ha nacido una nueva it-girl 'Real'?