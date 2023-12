David Alonso dio a Colombia la mejor temporada de su historia en el motociclismo mundial

Madrid, 21 dic (EFE).- David Alonso Gómez, aunque nacido en la capital de España, Madrid, el 25 de abril de 2006, decidió disputar su primera temporada al completo con la nacionalidad colombiana de su madre Sandra Marcela, natural de Bucaramanga, una decisión de la que siempre dice sentirse 'muy orgulloso' y que ha llevado al país cafetero a lo más alto del motociclismo mundial ya en su primer año.

Alonso es considerado por todos como uno de los grandes candidatos al título de Moto3 en la próxima temporada de 2024 y es que su trayectoria durante su primer año en el mundial de motociclismo, al que llegó de la mano del equipo Gas Gas de Jorge Martínez "Aspar", no ha pasado desapercibida para nadie y le ha convertido en el segundo mejor debutante de la historia de Moto3, nada menos que tras el español Pedro Acosta, doble campeón del mundo de Moto3 (2021) y Moto2 (2023).

En la temporada de su debut Pedro Acosta consiguió seis victorias y 8 podios, lo que le sirvió para proclamarse "Rookie" de ese año, un hito deportivo que ahora ha logrado David Alonso con nada menos que cuatro victorias y 8 podios, para acabar tercero de una campaña en la que sorprendió a todos por su madurez y método de trabajo.

Alonso Gómez se convirtió en el mejor debutante de Moto3 varios grandes premios antes del final de la temporada, merced a su victoria en Tailandia, la última que logró en 2023, aunque en dos ocasiones posteriores pisó el segundo peldaño del podio, en Catar y la Comunidad Valenciana.

Su primera victoria y también la primera de Colombia en el campeonato del mundo, aunque antes que él probó sin tanta fortuna el antioqueño Yonny Hernández, llegó en el circuito británico de Silverstone, y a la misma le siguieron los triunfos en los grandes premios de Cataluña, San Marino y Tailandia, que demostraban que su éxito no era fruto de la casualidad.

Pero si algo sorprendió y mucho a todo su entorno fue la seriedad y el método de trabajo de un chaval de apenas 17 años que era capaz de 'estudiar' sobre el terreno, es decir, durante la carrera, a sus rivales, para averiguar sus puntos débiles antes de atacarlos, no siempre con el mismo éxito, pero en cualquier caso mostrando sus innatas habilidades en todo momento.

Dentro y fuera de la pista David Alonso Gómez demostró una profesionalidad y habilidad impropia de un 'crío' de apenas 17 años, capaz de perder una cantidad ingente de tiempo con su 'tableta digital' en la sala de prensa de cualquiera de los circuitos del mundial para descubrir sus errores en pista y también los de sus rivales, como de sorprender a Medios de Comunicación de todo el mundo por su soltura al hablar en distintos idiomas en función de las peticiones, desde el inglés al alemán pasando, obviamente, por el español o el italiano.

La biografía de su propio sitio 'web' lo define claramente.

"Naci en Madrid y tengo doble nacionalidad (española-colombiana), desde pequeño siempre me han interesado las motos. Probé a subirme a una de ellas con 5 años y me gustó. Me apunté a la escuela KSB Sport Madrid, donde empecé mi formación y mis primeras carreras con 6 años. Junto con la escuela Nilsson Training complemento mi formación deportiva.

Para mí es muy importante la familia ya que tanto mis padres -ambos profesionales de la odontología-, Sandra Marcela y Agustín, como mis abuelos -Mario y Emérita, que residen en Medellín-, se han involucrado, acompañándome en mi carrera deportiva dándome siempre su apoyo.

Día a día intento ser mejor piloto pero también mejor persona y trabajaré al máximo con diligencia, ilusión y dedicación para poder dar lo mejor en la próxima temporada...", explica David Alonso Gómez, entre otras cosas en su corta aunque cada vez más completa biografía de piloto.

En 2020, con tan solo 14 años, David Alonso ya ganó la 'European Talent Cup' y al año siguiente la 'Red Bull MotoGP Rookies Cup', siendo el piloto más joven en ganar este certamen, lo que hizo que ya fuesen muchos los que se fijasen en él, aunque ya se encontraba bajo el 'paraguas' de la impresionante escuela de formación de la que dispone el español Jorge Martínez 'Aspar' a todos los niveles y para todas las edades.​

David Alonso hizo su debut mundialista disputando el Gran Premio de Portugal de 2022 como piloto invitado y posteriormente sustituyó al lesionado Sergio García Dols en el de Emilia-Romaña de 2022.

Ya en 2023, Alonso fue elegido por el 'GasGas Aspar Team' para correr el mundial de Moto3 junto al japonés Ryusei Yamanaka y combinó grandes actuaciones, como la remontada desde el final de la formación de salida en Silverstone hasta la victoria, un hito deportivo al alcance de muy pocos 'súper pilotos', con triunfos agónicos en las últimas curvas como el de San Marino.

Además, David Alonso Gómez ha brillado en trazados desconocidos para él, como hiciera en Indonesia, donde se quedó a 107 milésimas de la victoria.

Ha conseguido vueltas rápidas, como la de Austria, en plena remontada hasta alcanzar el liderato de la carrera, y primeras filas como la de Indonesia, la que fue su primera ocasión entre los mejores en la parrilla del Mundial.

Alonso se unió en 2023 a una relación muy exclusiva de pilotos 'Rookie' del año que incluye a un campeón del mundo de MotoGP (Joan Mir, el único ‘rookie’ con David Alonso y Pedro Acosta en ganar al menos una carrera), otro de Moto2 (Enea Bastianini) y otro de Moto3 (Pedro Acosta).