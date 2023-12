Rusia y Ucrania rechazan posible negociación mientras Kiev valora movilizar más soldados

Moscú/Kiev, 20 dic (EFE).- Rusia y Ucrania coinciden en la ausencia de condiciones para abrir negociaciones de paz entre el estancamiento de la contraofensiva ucraniana y la creciente iniciativa de las tropas rusas, mientras Kiev se plantea movilizar hasta medio millón de hombres.

"Realmente consideramos que el tema de las negociaciones no está vigente. Ya hemos repetido en varias ocasiones que no existen bases para estas conversaciones, no hay fundamento ni premisas para ellas", declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante de la Presidencia rusa reaccionó a las palabras del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenksi, durante su rueda de prensa de la víspera, donde afirmó que el tema de las negociaciones con Rusia "a día de hoy carece de vigencia".

"No veo interés de parte de Rusia. No lo veo en sus acciones. En su retórica solo hay groserías. Y asesinatos", declaró.

Zelenski defendió su "fórmula de paz", la "única que funciona a día de hoy" y señaló que "cuando esté listo este documento, podremos entregarlo a los representantes de Rusia" con la venia de la comunidad internacional.

Al respecto, Peskov señaló hoy que Ucrania "busca una fórmula de paz sin participación de Rusia", lo cual es, cuando menos, "un proceso absurdo".

"No tiene posibilidades de alcanzar ningún resultado", resumió.

Todo ello en el contexto del actual balance de fuerzas en el frente de batalla, cuando Ucrania pasa a la defensiva tras el fracaso de su contraofensiva y Rusia se dispone a llegar hasta el final, según el presidente ruso, Vladímir Putin.

"La patria nos (...) bendijo con la posibilidad de trabajar en aras de nuestro país. Todos nosotros, incluyéndome a mí, llegaremos hasta el final en la defensa de los intereses del país", afirmó durante una condecoración de militares rusos llevada a cabo este martes en el Kremlin.

Ucrania, por su parte, se prepara para una larga guerra: Zelenski reveló durante su rueda de prensa que el Ejército pide movilizar entre 450.000 y 500.000 reclutas adicionales.

Añadió que se trata de una cuestión "muy sensible", por lo que solicitó al mando militar ucraniano argumentos y detalles adicionales en apoyo de este plan antes de tomar una decisión.

Y es que Ucrania atraviesa una situación difícil no solo en el frente: Kiev precisa de 37.300 millones de dólares en asistencia externa para mantener su economía a flote en 2024, según informó hoy el Fondo Monetario Internacional.

A ello se suma la incertidumbre sobre la aprobación de las partidas multimillonarias propuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

En EEUU, el Partido Republicano bloquea en el Congreso los más de 61.000 millones de dólares que pide la Casa Blanca para Ucrania en 2024, mientras en la UE, Hungría vetó un paquete de 50.000 millones de euros.

"Estoy convencido de que EEUU no nos traicionará y nos dará todo lo prometido. Respecto a la UE, logramos una victoria (con el comienzo de las negociaciones para el ingreso de Ucrania al bloque comunitario). Sobre los 50.000 millones de euros (...) la decisión se tomará próximamente", indicó Zelenski.

Mientras, Rusia volvió a atacar esta noche a Ucrania con 19 drones kamikaze Shahed, 18 de los cuales fueron derribados sobre las regiones de Odesa y Jersón (sur), Dnipropetrovsk y Kirovograd (centro), Vínitsia y Jmelnitski (oeste), Kiev y Cherníguiv (norte).

Además, las fuerzas rusas dispararon desde la región fronteriza rusa de Bélgorod dos misiles guiados S-300 contra Járkiv, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las tropas de Kiev también repelieron en las últimas 24 horas decenas de ataques rusos a lo largo del frente y en la orilla oriental del tramo final del río Dniéper, donde las fuerzas ucranianas han logrado establecer una cabeza de playa.

El Ministerio de Defensa ruso se limitó a afirmar que había rechazado un total de ocho ataques ucranianos en diversos sectores del frente, sin reivindicar avances de sus tropas o la toma de nuevas localidades.