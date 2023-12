Doñana (España), excluida de la lista verde del organismo ambiental más grande del mundo

Huelva (España), 18 dic (EFE).- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha excluido al espacio natural de Doñana (en el sur de España) -por la mala gestión- de su Lista Verde, en la que fue incluida en julio del 2015 en reconocimiento de sus logros en materia de conservación.

La decisión, que convierte a Doñana en la primera reserva natural excluida de esta lista, se basa, en que "por el momento, el sitio no cumple con el estándar de la Lista Verde de la UICN", según han indicado desde el organismo internacional, que mantiene a este espacio natural andaluz como candidato a ser incluido en un futuro, algo para lo que apoyarán a las autoridades de .

La expulsión fue confirmada al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) el pasado 1 de diciembre por carta, según confirmó este lunes la titular de este departamento, Teresa Ribera, quien expresó su confianza en que las medidas diseñadas para el parque, que contemplan la compra de terrenos por parte del Estado, tengan "una incidencia muy importante para reducir las presiones que pudieran desarrollarse de la actividad de regadío en el entorno socioeconómico".

"Lo importante, lo fundamental, es trabajar contra el reloj para poder recuperar la calidad de vida del ecosistema, para poder recuperar un Doñana vivo", indicó, a la vez que remarcó que esa organización también ha trasladado al Gobierno que recoge "con satisfacción ese acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España" para rehabilitar el espacio natural y diversificar la economía de los municipios aledaños.

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, detalló que la UICM no ha notificado a la Junta dicha exclusión y que a la dirección del Parque Nacional "no le consta" que inspectores de esta organización hayan ido a Doñana para ver sobre el terreno la realidad de este espacio.

"No nos parece creíble que una organización tan prestigiosa haya trabajado de oídas por un informe de terceros, en lugar de desplazarse al territorio" explicó, para añadir que el detonante de esta decisión "tan drástica no puede ser" la proposición de ley presentada en el Parlamento andaluz por el PP y Vox sobre la regulación de los regadíos que "ni siquiera" ha sido aprobada, ya que se retiró tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Junta.

Los conservacionistas

A esta decisión se han referido también las tres organizaciones conservacionistas con representación en el Consejo de Participación de Doñana: Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF para Doñana, Juanjo Carmona, dijo a EFE que la exclusión es "una muestra del mal rumbo que lleva este espacio natural debido a las políticas de Juanma Moreno (presidente del Gobierno andaluz) y de la Junta de Andalucía".

"Doñana está de nuevo en la casilla de salida porque no ha pasado la evaluación del grupo de expertos; y esto es así porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "está más preocupado por la amnistía a los regantes ilegales que han esquilmado el acuífero de Doñana que por conservar un espacio natural único en el mundo; no bastan las meras declaraciones, no bastan los eslóganes, la Junta tenía que haber hecho sus deberes y no los ha hecho", remachó.

Juan Romero, de Ecologistas en Acción, tildó de "triste" la salida de Doñana de la Lista Verde, si bien consideró que evidencia "una agonía que ya estaba anunciada y denunciada", aunque entiende que "hay esperanza, pero solo si se cumplen estricta y escrupulosamente los acuerdos Estado-Junta y, sobre todo, si no se repiten los errores del pasado y se corrigen".

Desde SEO/BirdLife, que consideró "correcta" la exclusión, confiaron en que la misma genere "una reacción de emergencia por parte de las administraciones implicadas, que sea algo transitorio y que sirva para dar pasos firmes hacia la recuperación del humedal, que le permitan retornar de nuevo a esta lista de los espacios naturales más valiosos del planeta".

También se ha hecho eco de la noticia el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien afeó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la actitud que ha mantenido en relación a Doñana: "Su confrontación con el Gobierno de España, claro que ha tenido consecuencias nefastas en Doñana", escribió el dirigente socialista en un mensaje en la red social X, añadiendo que "era incoherente y peligroso estar dos años defendiendo incrementar los regadíos, afectando al ecosistema y a la imagen de la agricultura en la zona".

Ya el pasado mes de julio se hizo público un informe emitido por diez expertos de este organismo internacional tras dos años de evaluación y el estudio de un total de 50 indicadores, de los que el espacio natural solo aprobaba 17. De los cuatro bloques evaluados -buena gobernanza, diseño y planificación del parque, administración efectiva y conservación exitosa-, Doñana solo superaba el segundo y con apenas un 5; los expertos criticaron la "falta de acciones específicas" para gestionar las amenazas que enfrenta el espacio.

Lanzada oficialmente en noviembre de 2014 en el Congreso Mundial de Parques de la UICN en Sídney (Australia), la Lista Verde es la primera norma mundial de buenas prácticas para las áreas protegidas y tiene por objeto reconocer y promover la gestión exitosa de algunas de las áreas naturales más valiosas del planeta.

Doñana fue en su día la 24ª área protegida incluida en la lista, y el segundo sitio español, sumándose al Espacio Natural de Sierra Nevada.