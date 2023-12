Marcelino García Toral: "Ha sido una victoria épica"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, calificó de "épica" la victoria (2-3) ante el Stade Rennes este jueves para avanzar directo a octavos de final de la Liga Europa, destacando la actitud de su equipo ante muchos contratiempos, aunque reconoció que no pueden llegar a ciertas situaciones por errores propios. "Ha sido una victoria épica. Hemos tenido que sobreponernos a muchas circunstancias y dos lesiones. No deberíamos haber llegado a ese final porque hemos tenido ocasiones para meter el cuarto", dijo tras un encuentro de alternativas hasta el minuto 102. En ese largo descuento se salvó el 'submarino' del 3-3 por un fuera de juego, después de un partido de fe aunque también de nuevos fallos en defensa. "Cuando juegas contra un rival de entidad, los partidos son sufridos. Ellos han empezado teniendo el dominio. Fuimos a más y encontramos el gol. El empate es evitable, una acción que no suele ocurrir", apuntó. "Eso y la posible agresión a Baena nos hizo ser competitivos. En la segunda parte estuvimos bien. Tuvimos rapidez y creatividad. Todo eso nos llevó a tener claras oportunidades", analizó. Así, el técnico asturiano insistió en la importancia de no conceder goles con tanta facilidad. "Tenemos muchas virtudes y también defectos que tenemos que trabajar para ser un equipo cada vez más competitivo. Si eres muy bueno arriba, pero te desangras atrás, sufres. Hemos tenido que marcar tres goles para ganar, que no siempre va a pasar fuera de casa", indicó. "Nos hemos levantado con todas las adversidades, lo que significa que el equipo está vivo, que quiere cambiar la dinámica. En los últimos siete partidos solo hemos perdido uno, con rivales de más o menos entidad. El partido que perdimos, fue, salvo 10 minutos que no se pueden repetir, el más completo", terminó.