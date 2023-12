El Gobierno de Milei presentará hoy sus primeras medidas para afrontar la crisis económica de Argentina

El Gobierno de Javier Milei se estrenará este martes con un paquete de medidas económicas con el objetivo de combatir los "enormes" desafíos que enfrenta Argentina, poniendo el foco en la elevada inflación, el equilibrio fiscal y el crecimiento económico. Así lo comunicó el lunes el nuevo portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, en la primera rueda de prensa del mandato, un día después de que Milei asumiera el cargo de presidente de Argentina, en un acto en el que se expresó con duras palabras sobre la situación económica que atraviesa el país. En su comparecencia, Adorni explicó que será el nuevo ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, quien se encargue de presentar un paquete de medidas con el que se buscará iniciar el camino hacia una Argentina "distinta", dejando atrás la grave crisis inflacionaria o las altas tasas de pobreza, entre otros. "Entendemos la ansiedad por lo que viene. No me traten de extirpar los anuncios porque no los tengo", bromeó el portavoz, quien señaló que las definiciones económicas que se tomen dependerán únicamente del ministro del ramo y del propio presidente del Gobierno. Una de las grandes batallas del nuevo Ejecutivo, tal y como adelantó Milei en su primer discurso como presidente y como insistió este lunes su portavoz, será lograr el equilibrio fiscal, sin gastar más de lo que se tiene en las arcas públicas. "Es una lógica que se va a respetar a rajatabla", aseveró Adorni. Asimismo, se podría poner el foco en el desorden monetario que vive Argentina, con varios tipos de cambio de la moneda local en dólares, o en los cambios bruscos de precios. Del mismo modo, el sistema tributario podría ser uno de los asuntos que se incluyan en el primera paquete de medidas, ante un entramado impositivo que, a juicio del nuevo Gobierno, es "inviable". "Argentina vive en un estado de emergencia. La decisión del presidente es cambiar de raiz el esquema económico siniestro en el que transita Argentina y romper la brecha social entre los privilegiados y la gran cantidad de gente que lo está pasando mal", concluyó el portavoz.