Chiellini anuncia su retirada

Roma, 12 dic (EFE).- El italiano Giorgio Chiellini, central del Los Ángeles y exjugador del Juventus y de la selección italiana, anunció este martes su retirada del fútbol a los 39 años.

Con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el carismático central zurdo puso fin a su dilatada carrera de 23 años como futbolista profesional en la que conquistó la Eurocopa 2020 con Italia, 9 'Scudetti', cinco Copas de Italia y 3 Supercopas con la 'Juve', y una Supporters Shield y una MLS en su aventura estadounidense.

"Has sido el viaje más bonito e intenso de mi vida. Has sido mi todo. Contigo he recorrido un camino único e inolvidable. Pero ahora es el momento de comenzar nuevos capítulos, enfrentar nuevos desafíos y escribir más páginas importantes y emocionantes de la vida", publicó.

Nacido en Pisa (Toscana, norte, 1984), empezó su carrera en el Livorno (2000-2004), pasó a la 'Fiore' (2004-2005) y dio el salto a la 'Juve' (2005-2022), en la que explotó como jugador, antes de militar una temporada y media en el Los Ángeles.

El Juventus ya ha publicado un mensaje en sus redes sociales como agradecimiento y reconocimiento a su carrera.

El futuro del jugador, licenciado en Economía y Comercio y doctor 'cum laude' de Administración y Gestión, apunta a estar ligado a la 'Juve' en el área de la directiva y de la gestión.

Roma, 12 dic (EFE).- El italiano Giorgio Chiellini ha colgado las botas a sus 39 años. Fue un central único, de esos que ya casi pertenecen a otra época y que están en peligro de extinción. Su picardía, su sabiduría y su innegable conocimiento táctico suplieron su falta de velocidad o su salida de balón. Un prodigio también fuera del campo, doctorado 'cum laude', emocionó a Italia con la camiseta 'Azzurra', se entregó a Turín con la de la 'Juve' y regaló su último baile a Los Ángeles.

Los suyos fueron 23 años como futbolista profesional llenos de emociones. Ha sido un tipo reconocible, casi inmutable durante toda su carrera, un central zurdo férreo que tocó la gloria con la 'Juve' y sus 9 'Scudetti'; con Italia en la Euro 2020; y que formó parte de la mítica 'BBC' de defensas, que compartió con Andrea Barzagli y Leonardo Bonucci.

Nacido en Pisa (Toscana, norte, 1984), empezó su carrera en el Livorno (2000-2004), pasó a la 'Fiore' (2004-2005) y dio el salto a la 'Juve' (2005-2002), su casa. Allí, en Turín, con el 3 a la espalda, fue un tipo feliz. Su sonrisa forma parte también de la historia del fútbol italiano.

En 17 temporadas en el norte de Italia, el carismático defensor convirtió en uno de los jugadores más prolíficos de la historia del club, habiendo levantado de manera consecutiva nueve veces el 'Scudetto' (2012-2020), cinco Copas de Italia y otras cinco Supercopas. Un éxito absoluto.

Se quedó en el equipo en 2006, año del 'Calcipoli', y ganó la Serie B.

Su despedida fue la prueba de cómo era Giorgio en el campo. El 16 de mayo de 2022, en un Juventus Turín-Lazio en el que lo de menos fue el resultado, Chiellini dijo adiós en el minuto 17 de partido -las mismas temporadas que estuvo sonriendo- con el carisma que siempre le ha caracterizado y dueño de su destino. Él mismo decidió cuándo parar y lo hizo como planeó: con un nivel futbolístico acorde al de su carrera.

Jugó dos finales de Liga de Campeones con la 'Vecchia Signora'. Perdió ambas, su mayor lamento: "Me hubiera gustado ganar la Copa del Mundo con la selección y la Liga de Campeones con el Juventus, pero no se puede tener todo", dijo.

De lo que sí está orgulloso es de haber levantado la Eurocopa de 2020 que se acabó disputando en 2021. En ese campeonato, Chiellini dio una 'master-class' de lo que es ser central con dos momentos especialmente recordados y que representan perfectamente al carismático central. En ambos estaba sonriendo.

El primero en semifinales ante España, en el sorteo de tanda de penaltis contra Jordi Alba y un manejo del escenario perfecto; el segundo, el agarrón a Saka en la final ante Inglaterra. En ambos estaba sonriendo.

Levantó la copa y se dio el gusto de despedirse de la 'Azzurra' capitaneando a los suyos en un partido por otro título, en la 'Finalissima' ante Argentina. De nuevo en Wembley. No pudo ser.

Dejó Italia con 117 internacionalidades y 16 goles. Debutó en noviembre de 2004 y participó en la Eurocopa de 2008, la Copa del Mundo de 2010, la Euro de 2012, el Mundial de 2014, la Euro de 2016 y la Euro de 2020.

Emprendió viaje a Estados Unidos, destino Los Ángeles, para terminar de exprimir su carrera. Ver mundo, disfrutar. En temporada y media ganó dos títulos: la Supporters Shield y una MLS.

Se quedó a la puertas de una segunda MLS pero perdió en la final ante el Columbus Crew.

El futuro de Chiellini parece claro. Tiene que estar ligado a la 'Juve'. Como licenciado en Economía y Comercio y doctor de Administración y Gestión, título que consiguió con una tesis doctoral sobre el modelo económico del Juventus, es el perfecto candidato para ocupar un puesto en la directiva o en la gestión del combinado Turinés.

Chiellini ha colgado las botas. Uno de los últimos bastiones de los centrales que ya parecen de otra época. Un defensa único y un personaje excepcional dentro y fuera del deporte.

Tomás Frutos