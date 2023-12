Netanyahu amenaza con devastar Beirut si Hizbulá entra en guerra

(Bloomberg) -- El primer ministro Benjamín Netanyahu amenazó con devastar Beirut y el sur del Líbano si Hizbulá abre un segundo frente en la guerra de Israel contra Hamás.

“Si Hizbulá decide iniciar una guerra total, entonces con sus propias manos convertirá Beirut y el sur del Líbano, que no están lejos de aquí, en Gaza y Khan Yunis”, dijo Netanyahu.

Netanyahu hizo esta advertencia durante una visita a la sede del comando norte de las Fuerzas de Defensa de Israel, que supervisa las unidades que han intercambiado disparos con Hizbulá a lo largo de la frontera con el Líbano en las semanas transcurridas desde que militantes de Hamás atacaron Israel el 7 de octubre. Elogió el “gran espíritu de preparación para la batalla” de los reservistas.

La advertencia hacía referencia a la destrucción generalizada que el ejército israelí ha desatado en el norte de la Franja de Gaza en represalia por el ataque de Hamás, calificado de grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Israel se ha centrado ahora en el sur de Gaza y, según los informes, sus tropas entraron en Jan Yunis.

Hizbulá ha expresado su solidaridad con Hamás y, a medida que se han intensificado los combates en la Franja de Gaza, el fuego transfronterizo entre Israel e Hizbulá se ha convertido en un hecho cotidiano. Al mismo tiempo, Hizbulá se ha abstenido de lanzar una campaña militar declarada, lo que ha ayudado a disipar los temores de que el conflicto de Hamás se convierta en una guerra regional más amplia.

