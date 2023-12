El expresidente de la Cámara de Representantes de EEUU Kevin McCarthy abandonará el Congreso a finales de año

El expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Kevin McCarthy, quien fue apartado del cargo tras una moción de censura apoyada por compañeros del Partido Republicano, ha anunciado que a finales de año abandonará su puesto en el Congreso. Así, McCarthy, representante por el distrito 20 de California, ha publicado este miércoles un artículo de opinión en el diario 'The Wall Street Journal' en el que justifica su retirada del Congreso "para servir a Estados Unidos de nuevas maneras". El legislador republicano ha señalado que seguirá involucrado en política y ayudará a reclutar y recaudar fondos para los candidatos de su partido a puestos en la Cámara de Representantes. "Sé que mi trabajo apenas ha comenzado", ha añadido. "Continuaré reclutando a los mejores y más brillantes para nuestro país para postularse a cargos electos. El Partido Republicano se expande cada día y estoy comprometido a brindar mi experiencia para apoyar a la próxima generación de líderes", ha añadido McCarthy. Con la salida de McCarthy, el margen entre republicanos y demócratas en la Cámara de Representante se reduce aún más. Si hasta hace apenas una semana esta distancia era de cinco legisladores, con la expulsión del congresista por Nueva York Geroge Santos y ahora la retirada de McCarthy, el margen se reduce a apenas tres escaños. Esto se traduce en que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tan solo puede ver como tres congresistas republicanos se oponen a sus propuestas si no quiere ver como los demócratas, que previsiblemente votarán en bloque a lo largo de la legislatura, se imponen a pesar de contar con minoría. McCarthy fue nombrado presidente de la Cámara de Representantes en enero de 2023 tras varias votaciones en las que no contó con el respaldo de todos los miembros de su partido. Apenas diez meses después, a comienzos de octubre, ese 'ala dura' republicana que impidió su ascenso, facilitó su caída. Congresistas de extrema derecha y aliados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump presentaron una moción de censura en contra de McCarthy. Aquella votación salió adelanta con el 'sí' de la bancada demócrata y también el de cerca de una decena de legisladores republicanos.