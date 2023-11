Un Sevilla sin margen de error ante la ilusión de PSV

Sevilla/Bruselas, 28 nov (EFE).- El Sevilla tiene el miércoles el primer partido trascendente en lo que va de su mediocre temporada, ya que una derrota en el Sánchez-Pizjuán ante el PSV Eindhoven le descartaría matemáticamente de sus opciones de acceder a los octavos de la 'Champions', todo lo contrario que el equipo neerlandés, que daría un gran paso para entrar en la siguiente fase.

La formación española no ha tendido el revulsivo esperado con la llegada del técnico uruguayo Diego Alonso, que ocupó el cargo tras la destitución a principios de octubre de José Luis Mendilibar pero que en LaLiga sigue metido en la zona baja de la clasificación y en la Liga de Campeones es colista del grupo B a falta de dos jornadas para que concluya esta fase.

La derrota del pasado domingo ante la Real Sociedad (2-1) ha dejado el ambiente aún mas enrarecido, con el notorio enfado de los aficionados por la marcha deportiva pero también con la gestión directiva de un club metido, a pocos días de que se celebre una Junta General de Accionistas, en un conflicto y pugna por hacerse en la dirección de la entidad.

Todo ello es una mala presentación para recibir al PSV, con el que empató en el partido jugado en Eindhoven (2-2) y que ahora debe ganar para igualarse en la clasificación con cinco puntos e incluso superarlo por tener entonces el coeficiente particular a su favor, y todo ello a falta de jugar en la última jornada en Francia ante el Lens, con el que empató en Sevilla (1-1).

Para el miércoles, el exseleccionador de Uruguay contará con casi toda seguridad con dos pesos pesados de la plantilla, el lateral derecho Jesús Navas y el central Sergio Ramos, ya que ambos deberán descansar obligatoriamente el próximo domingo en la visita al Sánchez-Pizjuán del Villarreal, ya que ambos fueron expulsados en San Sebastián.

En el partido del pasado domingo, además, se lesionó en un gemelo el central francés Loïc Badé, que en la sesión preparatoria de este martes no trabajó con el grupo, con lo que será baja, algo que confirmó el propio entrenador en su comparecencia de prensa, aunque lo podrá suplir en su puesto el serbio Nemanja Gudelj, quien cumplió un encuentro de sanción ante la Real.

Tampoco se han visto este martes en el entrenamiento, en el tiempo que estuvo abierto a la prensa, el portero noruego Orjan Nyland, los extremos Suso Fernández y el argentino Erik Lamela y central brasileño Marcao Teixeira, todos ausentes ya en el encuentro de LaLiga, más el centrocampista francés Boubakary Soumaré, quien sí jugó de titular pero fue sustituido en el descanso por Óliver Torres.

Sobre Soumaré, Diego Alonso dijo que será duda debido a un problema de tobillo que arrastra desde que jugaron en Londres ante el Arsenal y que ha mantenido después en los partidos frente al Betis y ante la Real.

Además, indendientemente de sus dolencias, Marcao no está inscrito para la competición continental, al igual que el extremo belga Adnan Januzal, quien jugó unos minutos en San Sebastián, por lo que se prevé que el once titular no varíe mucho al dispuesto el pasado domingo.

Enfrente, el líder de la Liga Edervise llega a la capital andaluza en un momento dulce, con 13 victorias en 13 partidos en el campeonato nacional.

La última la firmó el sábado por 3-0 contra el Twente y el próximo fin de semana el PSV se medirá contra el Feyenoord, segundo y a siete puntos, en un duelo en el que podría dejar encarrilada la liga.

En Europa, los de Peter Bosz son segundos en el Grupo B con 5 puntos, los mismos que el Lens francés.

El PSV tendría garantizada la clasificación a octavos de final si gana al Sevilla y el Lens pierde ante el Arsenal, pero los neerlandeses no han conseguido ganar en sus últimas visitas a campo contrario en Liga de Campeones, excluyendo las fase de clasificación.

Los neerlandeses, que acostumbran a formar en un 4-2-3-1, recuperarán para el duelo contra el Sevilla a Noa Lang, que volvió el pasado fin de semana tras una lesión de tres semanas, y se encomendarán al acierto del exsevillista Luuk de Jong, máximo goleador del equipo con 17 goles en 21 partidos.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Dmitrovic; Jesús Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Acuña; Fernando, Sow; Ocampos, Rakitic, Lukébakio; y En-Nesyri.

PSV Eindhoven: Benítez; Dest, Boscagli, Ramalho, Teze, Veerman, Schouten, Lozano o Noa Lang, Til, Bakayoko y L. de Jong.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 18.45 (CET) (17.45 GMT). EFE

Sevilla, 28 nov (EFE).- El entrenador del Sevilla, el uruguayo Diego Alonso, hizo pública este martes una convocatoria de veintitrés jugadores para el partido del miércoles ante el PSV Eindhoven en la que no están el central francés Loïc Badé ni el centrocampista también galo Boubakary Soumaré, lesionados el pasado domingo en el duelo contra la Real Sociedad.

Ambos se unen así a la lista de jugadores con mermas físicas que ya no estuvieron ante la Real Sociedad (2-1) y que estaba compuesta por el portero noruego Orjan Nyland, los extremos Suso Fernández y el argentino Erik Lamela y central brasileño Marcao Teixeira.

Marcao, independientemente de sus dolencias, no está inscrito para la competición continental, al igual que el extremo belga Adnan Januzal, quien sí participó en el partido de San Sebastián, mientras que regresa a la convocatoria el central serbio Nemanja Gudelj, ausente por sanción frente al conjunto guipuzcoano.

El Sevilla ha informado en un comunicado de que Badé sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha, mientras que Soumaré tiene molestias en el tobillo izquierdo, por lo que ambos quedan pendientes de evolución.

Los convocados son los porteros Dmitrovic, Alberto Flores y Matías Árbol, los defensas Jesús Navas, Juanlu, Gattoni, Sergio Ramos, Nianzou, Kike Salas, Acuña, Pedrosa y Gudelj, los centrocampistas Fernando, Manu Bueno, Sow, Joan Jordán, Óliver Torres, Rakitic, Lukebakio y Ocampos y los delanteros Mariano, Rafa Mir y En-Nesyri.