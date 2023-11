El Parlamento de Ecuador retomará el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso

El Parlamento de Ecuador retomará este miércoles el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, más de medio año después de que quedara paralizado debido a que activó la 'muerte cruzada', recurso constitucional que implica la renovación de las instituciones del país. El exmandatario, de acuerdo con la legislación ecuatoriana, "ejercerá su derecho a la defensa, alegando ante el pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra", menos de una semana después de que haya dejado el poder tras el triunfo de Daniel Noboa en las elecciones anticipadas. En este nuevo Parlamento hay 93 legisladores que no estuvieron en el anterior proceso, ya que han sido recién elegidos, y, por tanto, desconocen el expediente y las pruebas que se presentaron. Se necesitan 92 votos favorables --dos terceras partes de los miembros-- para censurarle. El debate se retomará con los asambleístas que pidieron intervenir en mayo, pero que no pudieron por el cierre de las Cortes. Tras el debate, se dará paso a la votación, informa el periódico ecuatoriano 'El Universo'. El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno. Lasso, que gobernaba Ecuador desde hacía dos años, sostiene que no hay pruebas contra él y que toda esta campaña tiene más tintes políticos que legales.