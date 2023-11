85-76: El Real Madrid se impone al MoraBanc Andorra en el regreso de Carlos Alocén

Madrid, 26 nov (EFE).- El Real Madrid superó al MoraBanc Andorra por 85-76 en un duelo que no terminó de tener controlado del todo y donde lo más destacado fue el retorno a las canchas del base aragonés Carlos Alocén, ausente por lesión desde el 13 de febrero del año 2022.

En la previa todas las miradas se centraron en el joven jugador, que ya en la presentación recibió una calurosa bienvenida por parte de sus compañeros y de la grada. Sobre el parqué su presencia supuso una bocanada de aire fresco, especialmente para un Facundo Campazzo que pudo descansar después de un arranque de temporada muy exigente para él.

La ausencia del argentino en la dirección no la echó de menos al principio el conjunto blanco porque sus compañeros parecieron irse turnando para castigar al rival. En el cuarto inicial el primero en pegar fue el caboverdiano Walter Tavares, con 7 puntos de los 11 que transformó su equipo de salida.

Le tomó el relevo el bosnio Dzanan Musa, que anotó otros 8 para completar entre ambos 15 de 20. Pese a ello no le perdió la cara al choque un contrario que apostaba por la aportación coral en un enfrentamiento donde escaseaban los triples, con solo 2 de 12 entre unos hasta los 10 minutos.

Siguió enganchado el bando andorrano hasta que pidió la vez el croata Mario Hezonja en el segundo acto. Y lo hizo con la muñeca echando chispas, anotando once puntos de manera consecutiva mediante tres aciertos exteriores y un mate. No terminó ahí su impulso, pues acabaría colgándose de nuevo del aro para finiquitar el parcial de 12-1 que rompió el partido, con un +16 que acabó quedándose en +10 al descanso (43-33, min.20).

El tercer cuarto en su conjunto fue un tira y afloja psicológico por mantener o rebajar la barrera de la decena de distancia. Anfitrión y visitante intercambiaron canastas sin tregua, con un Jean Montero pertinaz para lograr el objetivo de los suyos. Ni siquiera dos triples seguidos de Musa frenaron a un Andorra que fue capaz de aguantar el exigente ritmo y dejar en nulo un pulso de 52 puntos entre ambos (69-59, min.30).

Encaraba pues el tramo decisivo el plantel de Chus Mateo en alerta y con un colchón que le permitía jugar con cierta tranquilidad ante un equipo que, pese a todo, seguía vivo en un contexto donde otros habrían caído hace tiempo. Tanto era así que el Andorra llegó a ponerse a seis y luego a cuatro gracias a sendos triples de Mihajlo Andric y Montero. Ambos fueron contrarrestados de manera inmediata por un balsámico Sergio Llull.

El guion guardaba de esta manera ciertas semejanzas con el del único encuentro perdido por el Real Madrid este curso, ante el Unicaja de Málaga en casa solo siete días antes. Sin embargo esta vez el contrario no se mostró tan expeditivo en la suerte final como los andaluces y terminó por sucumbir fruto de sus errores postreros en ataque (85-76).

- Ficha técnica:

85 - Real Madrid (20+23+26+16): Sergio Rodríguez (4), Causeur (11), Musa (14), Ndiaye (2), Tavares (16), -cinco inicial-, Deck (3), Llull (6), Poirier (2), Abalde (5), Hezonja (21) y Alocén (1).

76 - MoraBanc Andorra (16+17+26+17): Starks (9), Luz (5), Llovet (2), Okoye (-), Dos Anjos (3) -cinco inicial-, Montero (25); Rubio (3), Harding (7), Somogyi (8), Maric (6) y Andric (8).

Árbitros: Antonio Conde, Rubén Sánchez Mohedas y Vicente Martínez. Excluyeron por cinco faltas personales a Tavares (min.39)

Incidencias: partido de la undécima jornada de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center ante 6.272 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Blasco, miembro de las juntas presididas por Florentino Pérez desde 2009 hasta 2015, fallecido recientemente.

Carlos Mateos Gil

Madrid, 26 nov (EFE).- Natxo Lezkano, entrenador del MoraBanc Andorra, dio por buena la actitud de su equipo en la derrota ante el Real Madrid en el WiZink Center si bien lamentó que este no entendiese en la primera parte que para ganar al conjunto blanco hay que hacer todo "perfecto".

"El partido ha venido marcado por la primera parte, en la que no hemos entendido que para ganar aquí tienes que hacer todo perfecto a nivel táctico y que a nivel anímico no tienes que tener miedo. Hemos tenido muchos tiros abiertos que no han tocado el aro, hemos fallado muchos tiros libres", dijo.

"Cuando lo hemos entendido a nivel táctico hemos estado más fluidos y les hemos metido un poco de miedo. Pero ellos tienen multitud de recursos, son muy grandes, se hacen muy grandes dentro, han tenido muchas oportunidades y no perdonan. Aún así me voy contento con la actitud, con haber intentado competir al máximo en una pista súper difícil. Toca pensar en el siguiente", añadió.

Asimismo consideró que su equipo no ofrece mejor imagen contra los punteros de la clasificación que contra el resto: "Intentamos jugar siempre lo mejor que podemos y el nivel de esta liga es súper alto en todos los equipos, no hay equipos que claramente sean inferiores a otros de la misma parte de la tabla".

"Estamos intentando hacerlo lo mejor posible contra todos los equipos y competir siempre. A veces sale mejor o peor, pero la actitud está siendo buena. Tenemos que mejorar y pensar que cada partido es un reto y hay que mejorar lo que haces", añadió en la rueda de prensa posterior al choque de la undécima jornada de la Liga Endesa.

Madrid, 26 nov (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, celebró poder contar de nuevo con el base aragonés Carlos Alocén, quien ante el MoraBanc Andorra en la undécima jornada de la Liga Endesa disputó sus primeros minutos tras lesionarse el 13 de febrero del 2022.

"Todos nos hemos alegrado muchísimo de su vuelta, es una persona muy querida a la que todos sus compañeros adoran, su cuerpo técnico le quiere muchísimo también. Hemos visto lo que ha sufrido y lo que ha pasado, casi dos años tratando de salir de una lesión de la que no siempre es fácil volver. Hoy le hemos visto jugar sus primeros minutos, dar sus primeros botes delante de su público, que también le ha transmitido el cariño. Esperamos que vaya teniendo continuidad en todo", dijo.

"Tímido no es, es muy valiente. Es un chico encantador, que siempre tiene la sonrisa en la boca, que ha sufrido muchísimo en estos días que no ha podido estar con sus compañeros estando en dinámica normal. No se va a arrugar, nunca. Se le ve que va con todo, que va a tener ganas de agradar y de colaborar con sus compañeros para seguir ganando partidos", añadió.

Su presencia el permitió también dar descanso a Facundo Campazzo: "Poder elegir beneficia al descanso de algunos jugadores que vamos a tener que emplearlos a fondo en las dos semanas que vienen. Hoy Facu no ha intervenido, aunque estaba preparado si hubiera sido necesario. La vuelta de Carlos es una buena noticia, pero no porque Facu tuviera un exceso de minutos durante la temporada, no es así".

Sobre el choque, que ganaron por 85-76, indicó: "Hemos hecho un partido muy práctico para jugar con un equipo que en muchos momentos nos ha ido alternando defensas, cambiando el ritmo de nuestro juego. Aún así hemos sido capaces de meter 85 puntos. Hemos vuelto a pasarnos bien el balón, hemos dominado el rebote, hemos tenido jugadores que han hecho buenos números en pases y rebotes y me voy contento por ello".

"Siempre he visto al Andorra capaz de ganar aquí, no sería la primera vez. Es un equipo peligroso, que sabe jugar sus bazas. Los partidos son 40 minutos y hoy con MoraBanc hemos tenido que pelearlo para ganar. Creo que nos hemos llevado una victoria merecida, pero el MoraBanc ha peleado por ganar también", agregó.

Por otro lado se refirió a los problemas físicos de Guerschon Yabusele: "Es una lesión de rodilla que se le ha repetido sin ser la misma, en una rodilla que tiene un poco afectada. No queremos correr riesgos con él, queremos que trabaje muy bien la recuperación y volver a utilizarle cuando esté preparado. Estamos deseando que vuelva, pero sobre todo que se recupere bien. Tendremos paciencia con él".