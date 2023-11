Crónica del España - Georgia: 3-1

La selección española cerró este domingo su fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania del año que viene con victoria por 3-1 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid ante Georgia, un triunfo sin brillo que le permite ser cabeza de serie para el sorteo del próximo 2 de diciembre, pero marcado por la posible grave lesión de rodilla de Gavi. La campeona de la Liga de Naciones cerró el 2023 con una nueva victoria, que no estuvo acompañada por la efervescencia de otras noches, y ensombrecida por la "lesión importante" en la rodilla derecha que sufrió el joven centrocampista del FC Barcelona antes de la media hora, que podría despedirse de la temporada y de la EURO. España no pudo repetir la exhibición de Tbilisi (1-7), pero cumplió con el triunfo que necesitaba para asegurarse el primer puesto del Grupo A y estar en el bombo de los cabezas de serie para conocer su primer recorrido en la cita continental, cerrando con tres puntos más una fase de clasificación con la única mancha de la derrota en Glasgow del pasado mes de marzo. Luis de la Fuente volvió a un equipo más reconocible y cambió todo su once, dejando únicamente a Gavi y a Robin Le Normand de sus titulares ante Chipre del pasado viernes. Precisamente, el central fue el encargado de lograr lo más difícil en este tipo de partidos, abrir el marcador, con un cabezazo tras una falta lateral lanzada por Ferran Torres, su primer gol con la 'Roja'. España pudo abrir más brecha poco después en una doble ocasión para Gavi, que se topó con un ágil Mamardashvili y tras una gran asistencia de Carvajal, y para Nico Williams que envió por encima del larguero el rechace posterior. El jarro de agua fría llegó a renglón seguido con el 1-1 anotado por Kvaratskhelia, que se coló entre los centrales para recibir un buen pase de Chakvetadze y batir a Unai Simón para acabar con la imbatibilidad española en casa en esta fase de clasificación. El empate afectó un tanto el juego del combinado de De la Fuente, que no dejó de ser el dominador del encuentro, pero al que le costó hacer ocasiones ante un rival que lo fiaba casi todo a su velocidad al contragolpe y a un Mamardashvili que frenó las pocas ocasiones españolas, protagonizadas en una falta lanzada por Fabian Ruiz y, sobre todo un remate a bocajarro de Morata tras una buena jugada y centro de Ferran Torres. Entre medias, la peor noticia del duelo, la lesión de Gavi, uno de los mejores, que se tuvo que retirar antes de la media hora con evidentes gestos de dolor en su rodilla derecha tras un mal apoyo. SEGUNDA PARTE SIN EXCESIVO BRILLO Sancet fue el elegido para ocupar la posición del joven futbolista del FC Barcelona en el esquema de un equipo que aceleró su ritmo en el tramo final de los primeros 45 minutos, aunque sin demasiado éxito ante una Georgia firme atrás. Un disparo cruzado de Nico Williams fue lo único con lo que inquietaron los locales antes de enfilar el camino a los vestuarios. De la Fuente no movió al equipo tras el descanso. España pareció salir con una marcha más y pronto volvió a encerrar al combinado de Willy Sagnol, encomendado una vez más a su guardameta, que 'voló' para evitar el afilado cabezazo de Rodri. Sin embargo, el valencianista no pudo con el de Ferran Torres, que 'picó' un buen centro de Gayà y que dedicó su gol al lesionado Gavi. El 'Tiburón' dejó poco después su puesto a Lamine Yamal, que con su salida al campo evitó ya cualquier posibilidad de ser convocado por Marruecos y como arma para intentar agitar un encuentro que con el paso de los minutos fue perdiendo ritmo y entusiasmo por parte de los dos lados. Aún así, llegó la sentencia para evitar problemas de última hora con el autogol de Lochoshvili tras un centro del joven extremo. Pese a que todavía quedaba mucho tiempo para redondear la última función del año, la campeona de la Liga de Naciones no logró inquietar demasiado a Mamardashvili. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 3 - GEORGIA, 1 (1-1, al descanso). --ALINEACIONES. ESPAÑA: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Iñigo Martínez, Gayà; Rodri (Zubimendi, min.86), Fabián; Ferran Torres (Yamal, min.65), Gavi (Sancet, min.26), Nico Williams (Riquelme, min,86); y Morata. GEORGIA: Mamardashvili; Kakabadze (Mamuchashvili, min.89), Lochoshvili, Kashia, Kvirkvelia, Azarov (Gocholeishvili, min.77); Kvekveskiri (Mekvabishvili, min.60), Kochorashvili; Chakvetadze (Altunashvili, min.89); Kvaratskhelia y Mikautadze (Davistashvili, min.60). --GOLES. 1-0, minuto 4. Le Normand. 1-1, minuto 10. Kvaratskhelia. 2-1, minuto 55. Ferran Torres. 3-1, minuto 72. Lochoshvili en propia puerta. --ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (RUM). Amonestó a Rodri (min.56) e Iñigo Martínez (min.94), por parte de España, y a Kvaratskhelia (min.75), al seleccionador Willy Sagnol (min.75) y a Kashia (min.83), por Georgia. --ESTADIO: José Zorrilla. 24.146 espectadores.