Fernando Alonso: "Ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo"

Madrid, 13 nov (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso afirmó que "ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo" y destacó que su prioridad ahora mismo es "intentar" ganar "el tercer título" en la categoría reina del automovilismo.

Reconocido por la revista estadounidense GQ como el Hombre del Año 2023, Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, señaló a la misma que uno de los objetivos en su carrera es el de volver al Rally Dakar e intentar ganarlo.

"Cuando acabe la F1, me encantaría volver al Dakar. Intentar ganar un rally Dakar sería un objetivo claro en mi carrera, me completaría, me haría feliz y creo que dejaría un legado casi sin precedentes. Ganar en la Fórmula 1, en la Resistencia y en los rallys sería completar el círculo de un piloto de carreras", dijo el piloto asturiano.

Alonso, que fichó el pasado año por Aston Martin, describió la dificultad de "elegir el equipo adecuado" y reveló que "es muy fácil hablar, pero hay que tener muchísima suerte en las decisiones" que se toman.

"Los equipos son muy difíciles de elegir. El año pasado nadie hubiese venido a Aston Martin, pero las condiciones a veces se dan de una manera u otra, nadie tiene una bola de cristal. Cuando yo estaba en Renault, fichar por Ferrari era la decisión lógica, aunque luego parece que cometí un error", subrayó.

"A posteriori es muy fácil hablar, pero hay que tener muchísima suerte en las decisiones que tomas. Esta vez me ha salido bien, otras veces me ha salido mal", recalcó el piloto de 42 años.

Alonso ya batió casi todos los récords de longevidad en la Fórmula Uno, como el número de vueltas completadas (más de 20.000), kilómetros recorridos (más de 100.000), temporadas (20) y grandes premios disputados (375).

Ahora, le queda convertirse en el piloto de más edad en ganar un Mundial: "Estoy a tiempo. Los récords están ahí para igualarlos o superarlos. Pero ahora mismo, si te digo la verdad, no pienso tanto en un Mundial, sino en seguir creciendo con Aston Martin e ir paso a paso".