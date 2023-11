Jorge Almirón se despide de Boca con "tristeza" por no cumplir el sueño de la Séptima

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El extrenador de Boca Juniors Jorge Almirón publicó este lunes en sus redes sociales una carta de despedida en la que lamentó no haber podido cumplir a sus hinchas "el sueño de la Séptima" tras caer ante Fluminense por 1-2 en la final de la Copa Libertadores.

"Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores", declaró.

Boca Juniors buscaba el séptimo título de la Copa Libertadores que hubiera igualado el récord de Independiente de Avellaneda por el que es llamado 'Rey de Copas' desde 1984.

Almirón agradeció al Consejo y a los directivos, entre ellos al legendario Juan Román Riquelme, actual vicepresidente del club, y se enorgulleció por el rendimiento de su plantilla.

"En estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción", declaró el de San Miguel (provincia de Buenos Aires).

Sobre todo, destacó que el momento que atravesaba la entidad de la Ribera a su llegada era muy negativo, y que haber contribuido a que los futbolistas que en su momento fueron cuestionados e insultados ahora sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es de lo más satisfactorio de su estadía.

Almirón dijo que la decisión de abandonar el banquillo de Boca fue muy dolorosa, pero garantizó que nunca olvidará el afecto de los hinchas, ni lo vivido en los días previos a la final de Río de Janeiro.

"Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo", dijo.

El extrenador de Lanús y Elche culminó el comunicado con la frase "Gracias, fuerza y vamos Boca!".

Al equipo capitalino lo dirigirá hasta el final de la temporada Mariano Herrón, quien ya entrenó a Boca este curso durante tres partidos justo antes de la llegada de Almirón. Después fue designado como técnico del equipo de reservas.

Buenos Aires, 6 nov (EFE).- El vicepresidente de Boca Juniors, el exfutbolista Juan Román Riquelme, se mostró "agradecido" al cuerpo técnico liderado por Jorge Almirón, quien renunció este domingo, nada más regresar a Argentina tras la derrota sufrida en la final de la Copa Libertadores, aunque expresó su extrañeza sobre su salida.

"Dejó de trabajar en nuestro club por decisión de él cuando pensábamos que íbamos a llegar juntos hasta el final. Le deseamos toda la suerte del mundo", indicó este lunes el dirigente Xeneize en una rueda de prensa tras el primer entrenamiento del equipo en el Boca Predio, en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), tras la final perdida ante el Fluminense brasileño.

Riquelme, ganador de tres Copas Libertadores como futbolista (2000, 2001 y 2007), respondió ante los periodistas después de no lograrla como directivo: "La Copa es lo máximo y la queríamos ganar".

No obstante, agregó que "ahora quedan más partidos y hay que ganarlos", en alusión a las tres jornadas restantes de la Copa de la Liga, en la que por el momento el 'Xeneize' está fuera de los 'playoffs', y a la Copa Argentina, en la que debe disputar las semifinales ante Estudiantes.

De ambas competiciones depende si quiere disputar la Libertadores en 2024, para la que aún no está clasificado el equipo que acumula seis en su historial (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007).

"Estamos dolidos, pero muy agradecidos por todo lo que (los jugadores) hicieron, la ilusión que nos dieron a todos los hinchas. Era importante llegar a la final. Deseábamos ganar el partido. Tenemos que felicitar a Fluminense por quedarse con la Copa", aseveró el exfutbolista del Barcelona y Villarreal españoles.

Riquelme criticó "como hincha" que en la final disputada el sábado en Río de Janeiro, que su equipo perdió por 1-2, "se arriesgó poco".

Precisamente sobre la afición de Boca, que acudió en masa a Brasil incluso sin entradas para el partido, el que aún sigue siendo uno de sus mayores ídolos indicó que "no es sorprendente, no es raro".

"Somos el club más grande de Sudamérica, para mí, sin ninguna duda. Nos hicieron vivir una experiencia inolvidable. No sólo en Río, sino en cada partido que nos toca jugar en La Bombonera. Siempre es una fiesta, volvió a ser una cancha de fútbol, la gente va feliz a la cancha", señaló.

Tras la renuncia de Almirón, quien comandaba el equipo desde el pasado 10 de abril, Mariano Herrón se hará cargo del equipo hasta final de temporada.

El próximo 2 de diciembre, el club auriazul celebra elecciones a la que se presenta Riquelme, quien esperaba contar con el aval de la Séptima -con la que la entidad hubiera igualado al Independiente, conocido como el 'Rey de Copas' por mantener el récord de siete títulos desde 1984-.

Enfrente está la candidatura de Andrés Ibarra, impulsada por el expresidente Xeneize Mauricio Macri (1995-2007), quien después daría el salto a la política local -como alcalde de Buenos Aires (2007-2015)- y nacional -como presidente de la Nación (2015-2019)-.