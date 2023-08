"Luchamos por el voto para luego cambiar Ecuador", dicen migrantes excluidos de escrutinio

Ailén Desireé Montes y Ana Báez

Madrid, 30 ago (EFE).- "Luchamos por el voto para luego cambiar a Ecuador", asegura la indígena y migrante Aída Quinatoa, quien forma parte de los miles de ecuatorianos en el exterior registrados en el Consejo Nacional Electoral (CNE) que no pudieron votar telemáticamente en los pasados comicios del 20 de agosto por fallos en el sistema electrónico.

De hecho, debido a estos fallos, el pasado 25 de agosto el CNE anuló las votaciones presidenciales y legislativas y decidió que se repita la votación para representantes a la Asamblea Nacional (Parlamento) por las circunscripciones del exterior, pero consideró que no era necesario organizar nuevos comicios entre los emigrantes para elegir al presidente, ya que una repetición de esta votación no afectaría el resultado general de las presidenciales, que dejaron dos candidatos para la segunda vuelta, la correísta Luisa González y el empresario Álvaro Noboa.

En declaraciones a EFE, Quinatoa junto a otros compañeros cuentan que migraron a España hace más de 20 años debido a la "crisis económica" que se vivía en su país, pero remarcan que a pesar de los miles de kilómetros que los separan con el Ecuador "sienten una responsabilidad por votar", pues para ellos "hay muchas cosas que deben cambiar, pero el voto es el primer paso para lograrlo".

"MUCHA GENTE NO PUDO VOTAR"

Coinciden en que el proceso de votación fue muy "estresante". "La página se bloqueaba y muchos estuvimos así desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde", explica Gladys Domínguez, quien el día del sufragio se reunió en su casa con sus compatriotas para apoyarse, pues fue la primera vez que la población ecuatoriana en el exterior emitía un voto telemático.

"Mucha gente no pudo votar. Algunos teníamos ordenadores viejos o no teníamos experiencia en informática", subraya Quinatoa, tras mencionar que, además de las fallas técnicas, existe una brecha digital que provoca que este tipo de voto sea "excluyente" si antes no se capacita a la gente.

De acuerdo con el CNE -el máximo organismo de sufragio de Ecuador- más de 400.000 ciudadanos estaban aptos para votar en el extranjero, de ellos, 123.854 se inscribieron en la plataforma informática del Consejo Electoral para ejercer su voto y solo 51.643 pudieron registrarlo correctamente.

"LA NULIDAD NO GARANTIZA ELECCIONES SEGURAS"

Sobre la resolución del CNE, Quinatoa -quien participó en estos comicios como candidata asambleísta en la circunscripción de Europa, Oceanía, Asía por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik- comenta que "la nulidad del voto no le garantiza que habrá elecciones seguras y sin hackers", refiriéndose a los ciberataques que la directora del CNE, Diana Atamaint, declaró que se presentaron en el sistema telemático el día de la votación desde países como India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.

Para la candidata, "cómo se resguarda ese sistema de seguridad es un tema institucional", y apunta que lo fundamental es que se le "asegure" al ciudadano "ejercer su derecho humano a poder votar".

"Está tipificado en la Constitución. Los migrantes somos una provincia más y por lo tanto tenemos ese derecho, como si estuviéramos en el Ecuador", sentencia. Los ecuatorianos que están fuera de su país tienen derecho a elegir a seis representantes por las circunscripciones del exterior.

Quinatoa concluye que esta "exclusión del voto" es "indignante". EFE

