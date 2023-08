JPMorgan gana fallo: préstamos apalancados no son valores

(Bloomberg) -- Un tribunal federal de apelaciones falló a favor de JPMorgan Chase & Co. en un dictamen que declaró que un préstamo apalancado por US$1.800 millones que formaba parte de un caso judicial no era un valor, lo que es una victoria para las industrias bancaria y de capital privado.

La decisión tomada el jueves por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos se trataba de una demanda por fraude de valores presentada por un administrador de compradores de notas en un acuerdo de préstamo sindicado de 2014 liderado por JPMorgan. Poco después de que las notas comenzaran a comercializarse, el prestatario, la empresa de pruebas de medicamentos Millennium Health, tuvo problemas legales y se declaró en quiebra al año siguiente.

El síndico Marc Kirschner no quiso hacer comentarios sobre la decisión.

Actualmente, las notas crediticias no se consideran valores, por lo que un fallo contra JPMorgan habría tenido amplias ramificaciones para la regulación del mercado de préstamos apalancados. Un tribunal inferior había desestimado previamente las acusaciones de fraude de Kirschner basándose en que las notas no eran valores.

“El Tribunal de Distrito no desestimó erróneamente los argumentos del demandante respecto de la ley estatal de valores porque el demandante no sugirió de manera plausible que las notas sean valores”, escribió el juez de circuito Jose Cabranes en nombre del panel de apelación de tres jueces.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. declinó en julio compartir su opinión sobre si los préstamos apalancados son valores o no, un hecho que se considera que hace menos probable que el tribunal anule el statu quo.

El caso atrajo mucha atención de la industria financiera, incluidas las firmas de capital privado. Un grupo comercial de bancos involucrados en los préstamos, la Loan Syndications and Trading Association, presionó fuertemente a la SEC mientras el regulador deliberaba sobre la solicitud del tribunal de proporcionar comentarios.

Kirschner afirmó que JPMorgan y los otros bancos retuvieron información clave que habría alertado a los inversionistas sobre los problemas en Millennium. En mayo de 2015, la compañía anunció que había llegado a un acuerdo de US$246 millones con el Departamento de Justicia y otras entidades por acusaciones de fraude de facturación.

El caso es Kirschner v. JPMorgan Chase Bank, 21-2726, Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos (Manhattan).

Traducido por Paulina Steffens.

