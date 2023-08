Milei promete a Macri un cargo de "súper embajador" si es elegido presidente

El ultraliberal Javier Milei, candidato más votado en las primarias argentinas, ha asegurado este sábado que tiene intención de otorgar al ex presidente Mauricio Macri un cargo de "súper embajador" diplomático y comercial si se hace con la victoria final. "Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina. Una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante. No se como se define, habría que crear la figura", ha explicado Milei en una entrevista a Radio Mitre. "Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el país", ha añadido el candidato libertario. En la entrevista, Milei ha detallado recientes conversaciones que ha mantenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Una parte de la charla donde hablamos del proyecto de dolarización y básicamente yo lo que expliqué fue la viabilidad financiera del mismo explicando que al terminarse con el riesgo de moneda, eso haría que no hubiera más devaluaciones", ha indicado Milei. Milei ha indicado que "la moneda es una de las grandes estafas de la humanidad donde el Estado le roba a los a los ciudadanos", según el candidato presidencial de La Libertad Avanza.