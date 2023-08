Aerolínea de AMLO despegará con US$4.000 millones, 10 aeronaves

(Bloomberg) -- La nueva aerolínea militar de México obtendrá una inversión de US$4.000 millones y planea iniciar operaciones con aeronaves de Boeing Co., lo que acelera el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para reforzar los proyectos empresariales de la Secretaría de Defensa.

La aerolínea arrendó de inicio 10 aviones 737-800 de Boeing, dijo el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval., con tres entregas previstas para finales de septiembre y el resto para finales de octubre. La venta de boletos podría comenzar en septiembre, indicó.

Los planes del presidente para iniciar una aerolínea militar fueron aprobados por el Congreso a principios de este año como parte de una reforma a la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, que podría brindar tráfico adicional a los aeropuertos construidos en Santa Lucía, Estado México y Tulum, Quintana Roo durante su Administración. Entre las 20 rutas propuestas se incluyen destinos turísticos como Cancún y Los Cabos y ciudades importantes como Monterrey y Guadalajara.

La nueva empresa adoptará el nombre de Mexicana, luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo con los trabajadores de la extinta aerolínea Mexicana de Aviación para comprar la marca. La fecha del primer vuelo aún no se ha determinado, dijo.

En un inicio, la aerolínea solo atenderá vuelos domésticos. Las aerolíneas en México tienen prohibido agregar nuevas rutas o frecuencias a EE.UU. desde mayo de 2021, cuando la Autoridad Federal de Aviación redujo la calificación de seguridad del país a la Categoría 2. Se prevé un retorno a la Categoría 1 en los próximos meses.

El Ejército está recibiendo asesoramiento de Boeing y otras empresas sobre turismo y venta de boletos, dijo Sandoval en una conferencia de prensa el jueves. “Todavía estamos trabajando”, señaló.

