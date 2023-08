Chabeli Navarro, sin miedo ante la demanda de Bertín Osborne por revelación de secretos

Sin noticias de Bertín Osborne desde que el pasado 15 de julio pidió a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que cesase la persecución mediática a la que estaba sometida su expareja, Gabriella Guillén, tras hacerse pública su próxima paternidad, el cantante no ha estado de brazos cruzados en las últimas semanas. La exclusiva que Chabeli Navarro ha concedido a la revista 'Lecturas' revelando que hace dos años se quedó embarazada del presentador y éste la convenció para que abortase, y sus posteriores visitas a los platós de programas como 'Fiesta' o 'Así es la vida' han provocado que Bertín reaccione y tome cartas en el asunto, poniendo las declaraciones de la sevillana en manos de sus abogados. Tras emitir un comunicado tachando de falsas las acusaciones de Chabeli y asegurando que aportarán pruebas documentales para acreditar las mentiras que la expretendienta de 'MHYV' sobre el artista, las últimas informaciones apuntan a que Osborne no solo demandará a su examante por derecho al honor y a la intimidad, sino también por revelación de secretos. Acciones legales a las que la influencer parece no tener miedo, puesto que como desliza su entorno, está muy segura y dispuesta a defender su verdad en los tribunales. Y, al igual que está haciendo Bertín, se está armando judicialmente y recopilando pruebas para demostrar que no ha contado ninguna falsedad sobre el cantante. A pesar de no querer entrar en detalles sobre la estrategia judicial que seguirá para responder a la demanda del artista, Chabeli sí ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que se encuentra "muy bien", que ella también tiene "todo" en manos de sus abogados y que no tiene ningún miedo a verse las caras con Bertín en los tribunales: "Yo estoy tranquila. Gracias".