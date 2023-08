Antonio Rossi anuncia que se casa con su pareja, Hugo Fuertes: "Está todo organizado"

Tras dos años de amor, y meses después de comprarse la casa de sus sueños, Antonio Rossi y su pareja, el modelo y bailarín Hugo Fuertes, han decidido dar un paso de gigante en su relación. Y es que tal y como ha adelantado en exclusiva la revista Semana y ha confirmado el periodista este miércoles en 'El programa del verano' ¡se casan! Una gran noticia de la que el sevillano ya había dejado alguna pista en sus redes sociales pero que no había trascendido hasta ahora, aunque como ha revelado ya lo tienen todo organizado para el gran día. "Con los brazos abiertos dispuesto a recibir todo lo bueno que me espera este nuevo curso-año, las vacaciones acabaron aquí. Vienen cosas espectaculares en todos los aspectos de mi vida. Y hay una de ellas que me hace más feliz aún. Así que aquí estoy sonriendo y abrazando a la vida" confesaba en Instagram durante sus recientes vacaciones en Marruecos con su pareja. Un mensaje que ahora cobra un especial significado, puesto que la "cosa" que tan feliz hace a Rossi se ha trascendido que no es otra que su boda con Hugo que, como ha contado Semana, tendrá lugar el 16 de agosto de 2024. Una fecha que el colaborador de televisión ha preferido no confirmar, aunque sí se ha mostrado muy feliz por el paso que dará el año que viene con el hombre que ocupa su corazón desde noviembre de 2021. Con una inmensa sonrisa, y agradeciendo a los compañeros de prensa que se hayan eco de la noticia de su 'sí quiero', Antonio ha revelado que tiene "todo organizado" -"Lo tenemos todo cerrado: fecha, lugar... hasta el Dj" ha explicado- desde "hace 3 meses" y le extraña que no se haya sabido hasta ahora. "Es una buena noticia y hay que tratarla con todal naturalidad. El amor hay que celebrarlo y estoy muy feliz y contento" ha afirmado, evitando revelar quién pidió matrimonio a quién ni cómo avanzan los preparativos de su boda con el que, confiesa enamorado, es el hombre de su vida.