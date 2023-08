Morgan Stanley alcanza 70% de la meta de financiamiento ASG de US$1B

(Bloomberg) -- Morgan Stanley dijo que está a más de dos tercios del camino para lograr su objetivo de financiar US$1 billón de inversiones bajas en carbono y de sostenibilidad para el final de la década.

La firma de Wall Street informó esta semana en un reporte ASG que ha asignado US$700.000 millones de financiamiento, de los cuales más de US$550.000 millones se han dirigido a actividades beneficiosas para el medio ambiente. El banco dijo que numerosos grupos contribuyeron al programa, incluidas sus divisiones de productos titulizados, productos básicos y gestión de patrimonio. Los fondos se destinaron a áreas que incluyen energía limpia, eliminación de carbono y vivienda social.

Muchos de los principales bancos consideran que las promesas de canalizar enormes sumas de dinero hacia la energía limpia y las actividades sostenibles son un complemento natural de sus compromisos de reducción emisiones. Aun así, si bien las cantidades son sustanciales, los críticos dicen que no son suficientes para alejar al mundo de los combustibles fósiles y abordar otros objetivos de sostenibilidad.

Este año, Goldman Sachs Group Inc dijo que se encontraba a más de la mitad de camino hacia el cumplimiento de su objetivo de destinar US$750.000 millones a finanzas sostenibles para 2030. Mientras tanto, Citigroup Inc. dijo que ha logrado casi US$350.000 millones de su objetivo de destinar US$1 billón a finanzas sostenibles para fines de la década.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original:Morgan Stanley Reaches 70% of $1 Trillion ESG Funding Goal

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.