El Festival de Toronto premiará este año la trayectoria de Pedro Almodóvar y Spike Lee

Toronto (Canadá), 3 ago (EFE).- Pedro Almodóvar y Spike Lee serán galardonados por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, en inglés) con los Premios Tributo 2023 en reconocimiento al impacto mundial de la carrera de los dos directores, anunció este jueves la muestra canadiense.

Almodóvar, "uno de los principales cineastas mundiales", recibirá el Premio Jeff Skoll Impact Media mientras que Lee, "un icono cultural que ha influido a generaciones de directores", será galardonado con el Premio Ebert Director.

Los premios serán entregados el 10 de septiembre en Toronto, durante la 48 edición de la muestra, considerada como una de las más importantes del mundo.

Con anterioridad, los Premios Tributo han sido concedidos entre otros a Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Jessica Chastain, Roger Deakins, Anthony Hopkins, Joaquin Phoenix, Taika Waititi y Chloé Zhao.

El consejero delegado de TIFF, Cameron Bailey, declaró en un comunicado que "es realmente emocionante reconocer a Pedro Almodóvar" con el Premio Jeff Skoll Impact Media de 2023", galardón que premia el liderazgo en unir el impacto social y el cine.

"Su visión artística, atrevida narrativa y compromiso inquebrantable para empujar los límites del cine han tenido un profundo impacto. (Almodóvar) Desafía las normas sociales, defiende la diversidad e ilumina la experiencia humana con sensibilidad y elegancia", añadió Bailey.

La 48 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto tendrá lugar del 7 al 17 de septiembre. Durante la muestra se proyectarán más de 200 películas de todo el mundo.

El festival abrirá este año con el film del director japonés Hayao Miyazaki "The Boy and the Heron". Es la primera vez en la historia de TIFF que la muestra se inicia con un film de animación.