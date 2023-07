Dos grandes árboles genealógicos del Neolítico europeo revelan detalles sobre el comportamiento social

El yacimiento funerario neolítico de Gurgy 'les Noisats', en Francia, ha revelado dos árboles genealógicos de un tamaño sin precedentes que permitieron a un equipo franco-alemán explorar la organización social de esta comunidad de 6.700 años de antigüedad. Basándose en múltiples líneas de evidencia, el equipo describe un grupo de parentesco cercano que practicaba la monogamia y la exogamia femenina, y vivía tiempos generalmente estables, según publican en la revista 'Nature'. El estilo de vida neolítico, basado en la agricultura en lugar de la caza y la recolección, surgió en Oriente Próximo hace unos 12.000 años y contribuyó profundamente al modo de vida moderno. La capacidad de producir y almacenar alimentos adicionales llevó a los pueblos neolíticos a desarrollar nuevas costumbres sociales basadas en la riqueza y, por tanto, a formar jerarquías sociales. Tras una primera fase de difusión y tras haber alcanzado regiones de Europa occidental, las sociedades asentadas se hicieron más complejas, lo que a veces se refleja también en el mundo funerario. La región de la cuenca parisina, en el norte de la actual Francia, es conocida por sus yacimientos funerarios monumentales, entendidos como construidos para la "élite" de la sociedad. En este contexto, el yacimiento de Gurgy 'Les Noisats', uno de los mayores yacimientos funerarios neolíticos sin monumento de la región, plantea la cuestión de quiénes eran estas personas enterradas con prácticas diferentes. Utilizando nuevos métodos de obtención y análisis de datos de ADN antiguo, y tomando muestras de casi todos los individuos del cementerio plano, investigadores del laboratorio PACEA de Burdeos (Francia) y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania) revelan dos enormes árboles genealógicos que abren una ventana a la vida de los habitantes de esta comunidad prehistórica. En su estudio, los científicos analizaron datos de ADN antiguo de todo el genoma de 94 individuos enterrados en Gurgy, combinados con valores de relación isotópica de estroncio, datos de ADN mitocondrial (linajes maternos) y cromosoma Y (linajes paternos), edad al morir y sexo genético. Se pudieron reconstruir dos árboles genealógicos: el primero, que conecta a 64 individuos a lo largo de siete generaciones, es el mayor pedigrí reconstruido a partir de ADN antiguo hasta la fecha, mientras que el segundo conecta a doce individuos a lo largo de cinco generaciones. "Desde el principio de la excavación, encontramos pruebas de un control total del espacio funerario y muy pocos enterramientos superpuestos, lo que parecía que el yacimiento estaba gestionado por un grupo de individuos estrechamente emparentados, o al menos por personas que sabían quién estaba enterrado dónde", explica Stéphane Rottier, de la Universidad de Burdeos, el arqueoantropólogo que excavó el yacimiento entre 2004 y 2007. De hecho, una correlación positiva entre las distancias espaciales y genéticas demostró que era probable que los difuntos estuvieran enterrados cerca de un pariente. La exploración de los pedigríes reveló un fuerte patrón patrilineal, en el que cada generación está vinculada casi exclusivamente a la anterior a través del padre biológico, lo que conecta a todo el grupo de Gurgy a través de la línea paterna. Al mismo tiempo, las pruebas combinadas de linajes mitocondriales e isótopos estables de estroncio que revelaban un origen no local de la mayoría de las mujeres sugerían la práctica de la patrilocalidad, es decir, que los hijos se quedaban donde habían nacido y tenían hijos con hembras de fuera de Gurgy. El asentamiento en la comunidad de origen de la pareja masculina se conoce como virilocalidad. En cambio, faltan la mayoría de las hijas adultas del linaje, en consonancia con la exogamia femenina, lo que podría indicar un sistema de intercambio recíproco. Curiosamente, estas hembras "recién llegadas" sólo tenían un parentesco muy lejano entre sí, lo que significa que debían de proceder de una red de comunidades cercanas, en lugar de un único grupo cercano. Esto apoya la existencia de una red de intercambio relativamente amplia y potencialmente fluida que comprende muchos grupos (incluso más pequeños). Al observar los árboles genealógicos, Maïté Rivollat, primera autora del estudio, reconoce que se quedó asombrada. "Observamos un gran número de hermanos completos que han alcanzado la edad reproductiva. Combinado con el esperado número igual de mujeres y el significativo número de bebés fallecidos, esto indica un gran tamaño de las familias, una alta tasa de fertilidad y unas condiciones de salud y nutrición generalmente estables, lo cual es bastante sorprendente para una época tan antigua", recuerda. Otra característica notablemente única en Gurgy es la ausencia de medios hermanos, lo que sugiere que no se trataba de parejas reproductivas polígamas ni monógamas en serie (o la exclusión de la descendencia de estas uniones del cementerio principal), si se compara con el hasta ahora único otro ejemplo de prácticas de unión de los megalitos neolíticos. En el marco de este sistema patrilocal, un individuo masculino del que descienden todos los miembros del árbol genealógico más grande podría identificarse como el "padre fundador" del cementerio. Su enterramiento es único en el lugar, ya que sus restos óseos fueron enterrados como un depósito secundario dentro de la fosa de una mujer, de la que, por desgracia, no se pudieron obtener datos genómicos. Por lo tanto, sus huesos debieron de ser traídos del lugar donde había muerto originalmente para ser enterrados de nuevo en Gurgy. "Debió de ser una persona muy importante para los fundadores del yacimiento de Gurgy para que lo trajeran allí después de un enterramiento primario en otro lugar", comenta Marie-France Deguilloux, de la Universidad de Burdeos, coautora principal del estudio. Aunque el pedigrí principal abarca siete generaciones, el perfil demográfico sugiere que al yacimiento llegó un gran grupo familiar que abarcó varias generaciones. Dado que casi no hay subadultos enterrados en el yacimiento durante las primeras generaciones y, por el contrario, no hay enterramientos de adultos en las últimas generaciones, sólo cabe esperar un uso breve del yacimiento. El grupo debió de abandonar un yacimiento anterior, dejando atrás a los hijos fallecidos con anterioridad, pero trayendo consigo al padre del linaje. Sólo unas pocas generaciones después ocurrió lo mismo: los adultos de las últimas generaciones abandonaron Gurgy para irse a otro lugar, dejando atrás a sus propios hijos. Por lo tanto, es probable que Gurgy sólo se utilizara durante tres o cuatro generaciones, o aproximadamente un siglo. Estos mayores pedigríes reconstruidos hasta la fecha a partir de datos de ADN humano antiguo, combinados con múltiples líneas de evidencia, representan un paso adelante sin precedentes en nuestra comprensión de la organización social de las sociedades del pasado. "Sólo con los grandes avances de nuestro campo en los últimos años y la plena integración de los datos de contexto ha sido posible llevar a cabo un estudio tan extraordinario. Es un sueño hecho realidad para todo antropólogo y arqueólogo y abre una nueva vía para el estudio del antiguo pasado humano", concluye Wolfgang Haak, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y autor principal del estudio.