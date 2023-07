Ebrard propone un "muro cibernético" entre México y EE.UU. para frenar el tráfico de armas

Ciudad de México, 17 jul (EFE).- El excanciller mexicano y aspirante a la presidencia Marcelo Ebrard propuso este lunes la creación de un "muro cibernético" para frenar el tráfico de armas en la frontera entre México y Estados Unidos, como parte de su estrategia de seguridad conocida como "Plan Ángel".

"Hay que hacer dos cosas. Primero el muro cibernético antiarmas de México, nosotros sí necesitamos sistemas no invasivos, alcanzables, disponibles, con inteligencia artificial, vinculado al Plan Ángel para impedir que esas armas entren México", expuso Ebrard, quien busca ser el candidato del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a las elecciones presidenciales de junio de 2024.

Aunque no detalló más sobre su propuesta, dijo que los más de 3.000 kilómetros de frontera entre ambos países podrían ser vigilados mediante drones.

"No estoy hablándoles de algo imposible. Antes no teníamos inteligencia artificial, hoy sí la tenemos", argumentó en un evento político en Ciudad de México.

"Y, desde luego, (hay que) exigirle a Estados Unidos que haga su parte", agregó.

Entre 2020 y 2022 se incautaron en México más de 24.000 armas largas procedentes del país vecino que estaban en posesión de grupos del crimen organizado, puntualizó.

Desde que el pasado 10 de julio presentase "Plan Ángel", eminentemente centrado en el uso de la tecnología, Ebrard ha centrado sus actos alrededor del país en prometer "el México más seguro de la historia".

Otro de los asuntos en los que centró el evento de este lunes fue la seguridad de las mujeres, en un país donde asesinan a más de 10 cada día.

"En todos lados donde he estado las mujeres me dicen: 'no estamos tranquilas en el espacio público, no viajamos tranquilas en el transporte público'", expuso.

Para solucionarlo, planteó la creación del "Enlace Ángel Violeta", con el que las mujeres puedan solicitar el apoyo de la Guardia Nacional a través de su teléfono móvil.

"E instalar en el transporte público cámaras, conectarlas todas, que podemos recibir desde los videos de sus celulares la información en tiempo real de algo que esté ocurriendo, que es muy importante", agregó.

Por último, enfatizó la necesidad de multiplicar por cinco la capacidad de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y sus instancias estatales.

"¿Por qué por cinco? Estimo que en homicidios, feminicidios y desapariciones necesitamos investigar cinco veces más para abatir la impunidad", incidió.

"Si nosotros organizamos esto, seremos el país del mundo que va a tener la macroaplicación de inteligencia artificial en esta materia (seguridad) más pronto", sentenció. EFE

