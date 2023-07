Cuestionar, movilizar y votar: las motivaciones del arte latino LGBTQIA+ en Madrid

Ana Báez y Ailén Desirée Montes

Madrid, 7 jul. Cuestionar el poder, movilizar el activismo y salir a votar son las razones detrás de las creaciones de los latinoamericanos Fabián Cháirez, Lané Leal y Antonella Trovarelli, quienes exponen sus obras en Madrid para denunciar la desigualdad y la discriminación que vive la comunidad LGBTQIA+ en el mundo.

A poco más de dos semanas para las elecciones generales españolas, los creadores expresan a EFE su “preocupación” por la situación política en España y el continente americano, así como las luchas y los espacios que representan.

Cada uno desde su lugar: Cháirez pintando “cuerpos disidentes” en México; y en la capital española Lané Leal, nacida en Venezuela, y Antonella Trovarelli, oriunda de Argentina, crean sus obras en los estudios de Zapadores Ciudad del Arte.

EL AVANCE DE LOS ESPACIOS MÁS CONSERVADORES

La artista Lané Leal salió de Venezuela hace más de 10 años porque se enamoró de una española, que ahora es su esposa. Ella le regaló su primera cámara profesional.

“Me vine a Madrid (...) y a los dos días nos casamos, es una historia de novela”, narra la creadora de la serie de fotografía “Tránsito”.

Cuenta que el interés por visibilizar a las personas trans comenzó en España, porque en su país estos temas no se tocaban: "Yo nunca había visto a un chico trans. Era una ignorante siendo parte del colectivo”.

El arte de Leal cuestiona y busca llamar a la acción política, porque aunque ella no pueda votar confiesa que su círculo íntimo está preocupado por un posible triunfo de los espacios más conservadores en España, y no entiende que miembros del colectivo LGBTQIA+ puedan apoyar a esas formaciones.

“PINTAR ES MI FORMA DE HACER POLÍTICA”

Hace 15 años la artista argentina Antonella Trovarelli lo dejó todo: su carrera, su país y su familia para explorar el amor que tenía desde niña por el arte.

A sus 25 supo que podía pintar “desde otros lugares” y así fue como en Madrid descubrió otra forma de crear, una que estaba “fuera de los cánones del realismo”: “Ser pintora es mi forma de ser política con la vida”, afirma la creadora de la serie de pinturas “Desheredar lo humano”.

En la serie Trovarelli representa un conjunto de “seres antropomórficos” a los que no se les distingue ni género ni especie, pero buscan “desheredar” lo establecido, quitándose etiquetas “para entender una nueva forma de vida”.

Estas obras son una “denuncia social al sistema que rechaza todo lo distinto”, subraya, porque estos personajes no se adaptan a la realidad social imperante, como suele suceder con la comunidad LGBTQIA+.

A pesar de tener más de una década residiendo en España, Trovarelli no puede votar en las próximas elecciones generales y le preocupa no tener representación en el país que habita, por eso espera que la gente lo haga para que "no dejen ganar " a los partidos más conservadores.

“ILUMINAR A QUIENES NOS QUIEREN APAGAR”

Fabián Cháirez es un artista plástico oriundo del estado mexicano de Chiapas. Sus pinturas sacuden estigmas a través del empoderamiento de los “cuerpos disidentes”.

Su obra se hizo internacionalmente conocida cuando exhibió “La revolución”, una pieza que muestra al caudillo mexicano Emiliano Zapata montado en un caballo desnudo, con tacones y un sombrero rosa.

El mexicano confiesa que en sus pinturas hay un mensaje para la comunidad LGBTQIA+ y se basa en el poder del cuerpo: “El cuerpo es una bomba que puede derribar muchas fronteras. Es un campo de batalla que nos puede ayudar a luchar por la libertad”, declara a EFE.

Para Cháirez su arte sirve para “cuestionar” e “iluminar” la represión que hay en el mundo, más en un momento en el que por “miedo” las libertades de las personas “LGBTQIA+” quieran ser apagadas. EFE

abz-adm/ajs/cg

(foto)