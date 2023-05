N.Y. Yankees 10, Seattle 2

New York Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 39 10 12 10 Totals 36 2 8 2 Torres 2b 5 1 2 0 Crawford ss 5 0 1 0 Judge rf 3 2 1 1 France 1b 5 1 3 1 Cabrera pr-rf 0 1 0 0 Rodríguez cf 5 0 0 0 Calhoun dh 5 2 2 0 Hernández rf 4 0 1 1 LeMahieu 3b 5 1 0 0 Pollock lf 2 0 0 0 Kiner-Falefa lf 5 1 4 4 Trammell ph-lf 1 0 0 0 Bauers 1b 3 0 1 1 Suárez 3b 4 0 1 0 Volpe ss 5 1 1 3 Murphy c 1 0 1 0 Trevino c 4 0 0 0 Raleigh ph-c 2 0 1 0 Allen cf 4 1 1 1 Caballero 2b 4 0 0 0 Haggerty dh 3 1 0 0

New York 303 100 102 — 10 Seattle 000 020 000 — 2

E_Volpe (7), Kiner-Falefa (2), Suárez (1). LOB_New York 7, Seattle 11. 2B_Murphy 2 (7), France (16), Hernández (7). HR_Volpe (8), Allen (1), Torres (9). SF_Bauers (2).

IP H R ER BB SO

New York Cortes W,5-2 5 5 2 2 3 6 King 2 2 0 0 1 3 Weber 2 1 0 0 0 1

Seattle Gilbert L,3-3 4 7 7 5 1 4 Gott 1 0 0 0 0 2 Saucedo 1 0 0 0 1 0 McCaughan 3 5 3 3 2 6

Umpires_Home, Brian Walsh; First, CB Bucknor; Second, Chris Segal; Third, Ben May.

T_2:54. A_26,846 (47,929).